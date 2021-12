ICI TOUT COMMENCE EN AVANCE. Dans les prochains épisodes d'Ici tout commence diffusés dès le lundi 20 décembre sur TF1, Souleymane et Deva s'embrassent. Résumé en avance et spoilers.

[Mis à jour le 17 décembre 2021 à 18h32] Dans Ici tout commence à partir du lundi 20 décembre 2021, Antoine met la pression à Souleymane pour qu'il travaille le concours de l'Institut. De son côté, le jeune homme ne pense qu'à faire succomber Deva à son charme. Les deux jeunes finissent alors par s'embrasser. Mais désirant se concentrer uniquement sur son travail, Deva va finir par le repousser.

Eliott pense que sa mère a honte de lui après qu'elle ait fait semblant de ne pas le connaître devant son collègue, mais Greg n'en est pas convaincu.

Dans les prochains épisodes d'Ici tout commence, à partir du lundi 20 décembre sur TF1, la brigade se prépare au repas de Noël de l'Institut, ce vendredi. Lors du service au Double A, un client s'étonne maladroitement du maquillage et de la coiffure d'Eliott. A cran, l'étudiant s'emporte, et Greg ne lui apporte pas son soutien et l'incite à réagir. Eliott décide alors de retourner voir sa mère et la menace de commettre un délit si elle refuse de lui parler… Eliott va alors devoir accepter de confronter sa famille et son passé s'il désire avancer.

Enfin, dans Ici tout commence dès la semaine du 20 décembre 2021, Esteban est furieux qu'on lui ait menti sur l'installation d'Anaïs chez Lisandro. Face aux crises de colère de l'enfant, Anaïs décide d'emménager réellement avec le professeur de l'Institut. De son côté, Lionel n'arrive pas à concocter un menu parfait pour le Noël vegan de l'Institut, forçant sa brigade à faire un pari risqué. Célia est toujours troublée par Stella.