L'AMOUR EST DANS LE PRE 2020 - Du changement attend les fans de L'amour est dans le pré : on passe directement aux speed-datings, sans épisode sur l'ouverture des courriers. Explications.

[Mis à jour le 14 septembre 2020 à 20h55] C'est un changement de taille qui est opéré dans L'amour est dans le pré. Cette édition 2020 n'a pas d'épisode consacré à la traditionnelle ouverture des courriers, qui marquait le début de chaque saison après la diffusion des portraits. Le premier épisode diffusé ce soir commence directement avec les speed-datings à Paris. Laurent, Jean-Claude et Eric le chevrier ouvrent le bal de cette étape décisive de l'émission de M6, dans le respect des règles sanitaires ! Mais que les fans se rassurent : certains courriers seront bien montrés au cours de la saison, mais seulement sous forme d'extraits signifiants intercalés au montage.

Car les treize agriculteurs de L'amour est dans le pré ont bien lu les lettres de leurs prétendants et prétendantes respectifs, seuls chez eux. M6 a justifié ce choix de montage, inhabituel pour les fans de l'émission, par une volonté de laisser aux agriculteurs le choix de rencontrer ou non certains candidats. "Pour être tout à fait honnête, cette idée est née d'une lassitude qu'on pouvait avoir, confie Karine Le Marchand au cours d'une conférence de presse il y a quelques semaines. Auparavant, il y avait toujours des agriculteurs qui, quand ils avaient fini de lire leurs courriers, venaient mettre leur grain de sel, déconcentraient les autres. C'était pénible parce que les personnalités fortes influençaient les personnalités influençables alors qu'il s'agit de l'amour de leur vie." L'animatrice défend ainsi ce choix, qui aura permis à chaque agriculteur de rencontrer les personnes qu'ils souhaitaient vraiment rencontrer.

En conséquence, Karine Le Marchand sera désormais présente durant les speed-datings de L'amour est dans le pré. Elle assistera ainsi aux coups de coeurs, aux déceptions, et pourra les aiguiller dans leur choix d'accueillir tel ou telle prétendant et prétendante à la ferme. Le montage de L'amour est dans le pré va également bouleverser la manière dont les téléspectateurs vont vivre ces différentes romances : "Le nouveau montage est beaucoup plus feuilletonnant, relevait l'animatrice de M6, c'est beaucoup moins formaté. Depuis 14 saisons, on s'attendait à ce qui allait se passer, avec trois personnes à chaque épisode, et là toutes les semaines on ne sait pas ce qu'il va se passer, les personnes vont changer et on ne va pas revoir certains avant plusieurs épisodes".

Le coronavirus impacte les speed datings de L'amour est dans le pré

L'amour est dans le pré s'autorise plusieurs changements cette année. Et si la plupart sont liés à une volonté de renouveler le format de l'émission, d'autres sont liés directement à la pandémie actuelle. Ce lundi 14 septembre, les habitués de L'amour est dans le pré noteront du changement lors des speed-datings qui ouvrent le premier épisode : plus d'embrassades pour se saluer, du gel hydroalcoolique à disposition des candidats et des saluts de coude, autant de règles mises en oeuvre pour garantir les mesures sanitaires en plein coronavirus. Si d'autres émissions ont dû s'adapter à la crise sanitaire, l'enjeu est d'autant plus visible pour L'amour est dans le pré, émission de dating où la romance et le contact physique sont de véritables enjeux du programme.

Les équipes de L'amour est dans le pré ont dû mettre en place des mesures pour garantir la distanciation sociale, du moins durant l'étape des speed-datings Mais dès que les agriculteurs ont choisi les prétendants et prétendantes qui les accompagnent à la ferme, les règles changent : "On les a testés ainsi que les équipes (de tournage) et même si le risque zéro n'existe pas, on a tout mis en œuvre pour maintenir des conditions sanitaires maximales, en s'assurant qu'il n'y avait pas de cas de Covid", explique Deborah Huet, productrice de l'émission M6. Une fois les tests négatifs, les agriculteurs peuvent être en contact à loisir avec leurs prétendants... et plus si affinité ! "Il y a bien eu des bisous, et même plus !" assure Karine Le Marchand. Si les téléspectateurs vont devoir s'adapter aux speed-datings et aux saluts du coude, la magie des coups de foudre va bel et bien opérer pour les agriculteurs... même à plus d'un mètre de distance !

En 2020, les fidèles de L'amour est dans le pré ont eu peur que leur émission préférée ne rencontre certaines turbulences en raison du coronavirus. Heureusement, le retour de l'émission M6 a pu se faire dans les temps : après la diffusion des portraits des agriculteurs en mars 2020, la saison 15 de L'amour est dans le pré revient sur la sixième chaîne dès le lundi 14 septembre 2020 pour les premiers speed-datings. L'émission sera diffusée à raison d'un épisode par semaine, comme ça a toujours été le cas.

Pour l'édition 2020 de L'amour es dans le pré, 13 agriculteurs partent à la recherche de l'amour, dont 11 hommes et deux femmes. Découvrez ci-dessous leurs portraits et leurs descriptions.

Si vous êtes agriculteur ou agricultrice et que vous souhaitez tenter votre chance dans L'amour est dans le pré pour la saison prochaine, vous pouvez entrer en contact avec la production via l'adresse mail suivante : lamourestdanslepre@m6.fr ou bien en envoyant votre candidature à cette adresse : L'Amour est dans le pré TSA 21234, 75070 Paris Cedex 02. Si vous êtes intéressé par l'un des agriculteurs de cette saison, et que vous souhaitez le ou la rencontrer lors des speed dating, il faut lui écrire à l'adresse suivante : L'Amour est dans le pré – TSA 21234, 75070 Paris Cedex 02 ou par mail en se connectant à la page "L'amour est dans le pré" sur 6play. Il ne faut pas oublier de joindre une photo récente de vous et préciser le nom de l'agriculteur à qui vous envoyez votre lettre.

Il est bien sûr possible de regarder en replay les portraits ainsi que les épisodes de L'Amour est dans le pré après la diffusion au programme TV. Pour regarder les épisodes en direct ou les revisionner, il suffit de se rendre sur le site 6play.fr. Les portraits de la saison 15 ont été diffusés les 9 et 16 mars 2020 sur la sixième chaîne, dès 21h05. Le reste de l'émission débute dès le 14 septembre 2020.

