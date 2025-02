Guerre en Ukraine : Macron à Washington dès lundi pour peser sur les négociations ?

Le contexte délétère entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky et les dernières négociations russo-américaines poussent l'Europe à passer à la vitesse supérieure. Emmanuel Macron pourrait se rendre à Washington dans les prochains jours.

08:34 - L'Europe souhaite un vrai plan de paix, pas un simple "cessez-le-feu" Mercredi, la cheffe de la diplomatie de l'UE, Kaja Kallas, a appelé les Etats-Unis à "ne pas tomber dans les pièges russes". "Poutine ne veut pas la paix (...) il est important qu'avant même le début des négociations, vous ne cédez pas à toutes les demandes principales de la Russie". En effet, les Européens redoutent de voir l'administration Trump enchaîner les concessions à Vladimir Poutine, sans se soucier des intérêts ukrainiens. Un cessez-le-feu "fantôme", sans plan de paix blindé serait un coup d'épée dans l'eau. Le souhait de l'Europe est d'apporter de solides garanties à Kiev et de dissuader le chef du Kremlin d'opérer de nouvelles offensives sur le sol ukrainien, en particulier dans le Donbass. Pour l'Europe, l'annexion définitive des territoires occupés par la Russie ne doit jamais être reconnue. "L’histoire récente nous a permis de vérifier que, quand il n’y avait qu’un cessez-le-feu, il n’était pas respecté par la Russie", a jugé Emmanuel Macron dans la presse quotidienne régionale ce mercredi.

08:23 - Face à la menace russe, Macron réunit les chefs de partis français Emmanuel Macron reçoit ce jeudi 20 février 2025 les chefs de partis pour faire le point sur la situation en Ukraine. Manuel Bompard (LFI), Fabien Roussel (PCF), Marine Tondelier (Ecologistes), Olivier Faure (PS) et Guillaume Lacroix (Parti radical de gauche), Louis Aliot (RN), Gabriel Attal (Renaissance) et Marc Fesneau (MoDem) sont attendus pour échanger avec le chef de l'Etat. Un vote sur les conséquences du contexte géopolitique en Europe pour la France est également prévu début mars au Parlement.

08:15 - Les Russes ont les cartes en main parce qu’ils ont pris beaucoup de territoires" Après une sortie du président américain qualifiant Volodymyr Zelensky de dictateur, Donald Trump en a remis une couche, cette fois-ci avec un message plus docile destiné à la Russie : "Je pense qu’ils ont un peu les cartes en main parce qu’ils ont pris beaucoup de territoires, donc ils ont les cartes en main" dans le cadre des négociations pour tenter de mettre fin à la guerre en Ukraine, a-t-il assuré. "Je pense que les Russes veulent que la guerre se termine", abonde-t-il auprès de certains journalistes, mercredi soir, dans l'avion présidentiel.

08:08 - Un entretien Macron-Trump "très bientôt, lundi peut-être" Emmanuel Macron a rappelé ce mercredi que la position de la France et de ses partenaires sur l’Ukraine et la sécurité européenne est "claire et unie" après une série de deux "mini sommets" avec plusieurs pays. Selon le président français, les efforts de l’Europe iront vers la paix avec des "droits respectés" pour l’Ukraine, une paix "durable et accompagnée de garanties robustes et crédibles". Il souhaite également que "les préoccupations de sécurité des Européens" soient prises en compte. Voilà pourquoi, le chef de l'Etat devrait se rendre à Washington pour échanger avec Donald Trump sur la situation relativement tendue entre ce dernier et Volodymyr Zelensky et tenter de parvenir à un accord de paix avec toutes les garanties nécessaires inhérentes à l'Ukraine. Interrogé dans l’avion présidentiel sur le calendrier de sa rencontre à Washington avec Emmanuel, Macron, Donald Trump a répondu "très bientôt, lundi peut-être". Plus tôt ce mercredi, un responsable américain indiquait que le président français était bien attendu à la Maison Blanche "en début de semaine prochaine". Reste désormais à voir si Emmanuel Macron conserve un ton grave mais sans attaque frontale contre les Etats-Unis, ou s'il souhaite hausser le ton et s'aligner sur les déclarations du chancelier allemand Olaf Scholz, qualifiant certains propos de Trump de "faux et dangereux", susceptibles de faire le jeu de Vladimir Poutine.

19/02/25 - 23:24 - Les Russes saluent les déclarations de Donald Trump En Russie, les déclarations polémiques de Donald Trump ont été particulièrement bien accueillies. Illustration de l’entente entre les États-Unis et la Russie depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, ces propos ont été félicités par les Russes dans les rues de Moscou. Comme le rapporte l’AFP, ces pourparlers entre Moscou et Washington donnent de l’"espoir" pour la paix afin que "ce conflit terrible et très grave, qui affecte non seulement les pays en guerre, mais aussi le monde entier, soit enfin réglé", explique un moscovite.

19/02/25 - 23:10 - Le vice-président américain prévient Zelensky de ne pas "dénigrer" Trump Dans un entretien avec le Daily Mail, le vice-président américain, J.D. Vance explique que Volodymyr Zelensky ne parviendra pas à "faire changer d’avis le président [Trump] en le critiquement dans les médias". Il prévient le président ukrainien que ce n’est "pas la bonne manière de traiter avec cette administration", en prévision de toute réaction négative. Selon lui, Donald Trump "en connaît beaucoup sur la géopolitique", ce qui explique son "opinion très tranchée" sur la question.

19/02/25 - 23:09 - Keir Starmer soutient Volodymyr Zelensky Le Premier ministre britannique a apporté son soutien à Volodymyr Zelensky, "en tant que dirigeant démocratiquement élu de l’Ukraine". Il a assuré "qu’il était parfaitement raisonnable de suspendre les élections en temps de guerre, comme l’a fait le Royaume-Uni pendant la Seconde Guerre mondiale", rappelle-t-il par le biais d’un communiqué d’un porte-parole de Downing Street.

19/02/25 - 22:50 - L’ancien vice-président démocrate dénonce les accusations de Donald Trump envers Volodymyr Zelensky Mike Pence, ancien vice-président de Joe Biden (démocrate) s’est exprimé sur X sur les propos de Donald Trump : "L’Ukraine n’a pas “déclenché” cette guerre. La Russie a lancé une invasion brutale et injustifiée qui a coûté la vie à des centaines de milliers de personnes. La voie vers la paix doit être fondée sur la vérité."

19/02/25 - 21:53 - Olaf Scholz réagi aux propos de Donald Trump Olaf Scholz dénonce des propos "faux et dangereux" de Donald Trump envers Volodymyr Zelensky. "Le fait que, en pleine guerre, des élections régulières ne puissent pas être organisées correspond aux dispositions de la Constitution ukrainienne et des lois électorales", précise le chancelier allemand au magazine Spiegel. Ennalena Baerbock, la ministre allemande des Affaires étrangères, a qualifié de "complètement absurdes" les propos de Donald Trump sur Volodimir Zelenski. Elle assure sur la chaîne publique ZDF : "Si l’on ne fait pas que tweeter rapidement, mais que l’on voit le monde réel, alors on sait qui, en Europe, doit malheureusement vivre sous des conditions dictatoriales : les habitants de Russie, les habitants de Biélorussie." Elle est appuyée par le vice-chancelier Robert Habeck. Depuis l’élection de Donald Trump, l’Allemagne et les États-Unis ont des relations de plus en plus tendues. Alors que les élections législatives allemandes arrivent à grands pas, Elon Musk s’est impliqué dans la campagne de l’AfD (parti d’extrême droite), ce qui a été qualifié comme de l’ingérence à l’international.

19/02/25 - 21:45 - La réaction d’Emmanuel Macron après s’être entretenu avec plusieurs chefs d’États Emmanuel Macron a posté un message sur X dans lequel il rappelle les préoccupations de l’Europe : "Nous souhaitons une paix en Ukraine qui soit durable et solide". Le président français assure être "aux côtés de l’Ukraine", tout en partageant le même "objectif" que Donald Trump : "De mettre fin à la guerre d’agression menée par la Russie depuis bientôt trois ans." Selon Emmanuel Macron, les efforts de l’Europe iront vers la paix avec des "droits respectés" pour l’Ukraine, une paix "durable et accompagnée de garanties robustes et crédibles". Il souhaite également que "les préoccupations de sécurité des Européens" soient prises en compte, ajoutant que des "décisions seront prises dans les jours et semaines à venir", concernant les dépenses pour la défense de l’Europe.