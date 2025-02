Franck Gastambide accusé de violences : que lui est-il reproché ?

Six femmes accusent l'acteur et réalisateur de violences sexuelles, physiques et psychologiques dans une enquête de Médiapart. Franck Gastambide a démenti les accusations.

Violences sexuelles, physiques, psychologiques... C'est ce que reprochent six femmes à Franck Gastambide. Dans une enquête publiée ce vendredi 21 février par Médiapart, l'acteur, réalisateur et scénariste (Taxi 5, Validé, Medellin, La Cage...) est mis en cause par l'actrice Marion Séclin et cinq autres femmes qui ont réclamé l'anonymat. Cependant, aucune plainte n'a été déposée à ce jour. Au total, le média d'investigation a interrogé 17 autres personnes de l'entourage des deux parties.

Franck Gastambide dément les accusations auprès de Médiapart dont il fait l'objet et assure être "victime" d'une campagne de calomnies d'une ancienne compagne qu'il accuse de violences et de menaces. Sur le réseau social X ce vendredi après-midi, il réitère et dénonce des "mensonges et la malveillance de personnes qui, poussées par la jalousie et la frustration, me harcèlent, me menacent et cherchent à me nuire depuis plusieurs années".

Des accusations d'anciennes compagnes

Trois accusatrices, aussi comédiennes, sont d'anciennes compagnes de Franck Gastambide, de 2010 à 2021. Elles décrivent des cas de violences psychologiques et physiques dans la sphère intime. La première des accusatrices, qui a été en couple pendant six ans avec Franck Gastambide avant de rompre en 2020, dénonce un "manipulateur". A l'inverse, l'acteur et réalisateur décrit une ex "jalouse" et raconte que c'est lui qui était "sous emprise". Tous deux décrivent des disputes qui dégénèrent dans les colonnes de Médiapart. Elle raconte également avoir été "harcelée" par Gastambide après la fin de leur relation, ce qu'il dément.

Une seconde compagne, qui a fréquenté l'acteur dès 2010, décrit "des années de harcèlement, d'intimidations et de calomnies destinées à ruiner ma carrière" ainsi que des épisodes de "violences". En retour, Franck Gastambide l'accuse également de harcèlement et de calomnie, et aurait constitué un dossier contre elle qui contiendrait des insultes et des menaces de mort qu'elle aurait proférée contre lui, sans avoir toutefois encore porté plainte. La troisième a consigné leur relation dans son autobiographie, dénonçant un système d'emprise qui l'aurait plongée dans la dépression.

Accusations d'anciennes collaboratrices

Trois des autres femmes qui ont témoigné auprès de Médiapart assurent avoir été victimes sur ou en marge de plateaux de tournage. Parmi elles, on retrouve Marion Séclin (Clem), qui a travaillé avec Franck Gastambide sur le tournage de l'émission de Canal++ Le Débarquement en 2013. Elle lui reproche d'avoir "commencé à frotter son sexe sur [sa] main" dans sa loge, ou de l'avoir "embrassée de force dans le cou". Gastambide assure "ne pas avoir souvenir" de ce que Marion Séclin lui reproche.

Une autre femme accuse Franck Gastambide de lui avoir "frotté les fesses avec son bassin pendant plusieurs secondes" lors de l'avant-première de la série Validé, début 2020. L'acteur, lui, assure que ce récit est "faux". Une troisième, qui a également travaillé sur la création de la série de Canal+, dit avoir fait l'objet de tentatives de séduction par SMS pendant plusieurs semaines.