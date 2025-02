Santé du pape François : une maladie grave redoutée par les médecins, son hospitalisation perdure

Le pape François est toujours hospitalisé ce jeudi 20 février. Si le Vatican a souligné une "légère amélioration" de la santé du souverain pontife ces dernières heures, l'inquiétude est toujours de mise avec le risque de contacter une maladie grave comme une septicémie.

Le pape François est hospitalisé depuis près d'une semaine, mais il est malade depuis plus longtemps. Ce qui a été annoncé comme une bronchite est devenue une pneumonie touchant les deux poumons. Dans le détail, le Vatican indique que "l'infection polymicrobienne, qui s'est déclarée sur fond de bronchectasie et de bronchite asthmatique, et qui a nécessité l'utilisation d'une antibiothérapie à base de cortisone, rend le traitement thérapeutique plus complexe".

Le Saint-Siège se veut rassurant sur l'état de santé du souverain pontife ces dernières heures. Il assure ce jeudi 20 février que le pape a eu une "nuit paisible" et a pris son petit-déjeuner dans un fauteuil. Dans la soirée du mercredi 19 février, il évoquait une "légère amélioration" au niveau des indices inflammatoires observée avec les analyses de sang. Plus tôt dans la journée, le pape François "a poursuivi son travail avec ses plus proches collaborateurs" et a reçu la visite de la Première ministre italienne, Giorgia Meloni, qui l'a décrit comme "alerte et réactif". Le Saint-Père resterait de "bonne humeur" selon le Vatican.

La prudence reste de mise au vu de la santé fragile du pape François, âgé de 88 ans. D'autant qu'une longue hospitalisation n'est pas sans risque comme l'indiquait Margherita De Bac à Corrirere Della Serra mercredi : "Le danger le plus redouté est la septicémie, le passage de micro-organismes dans le sang qui se propagent à d'autres organes, avec des conséquences très graves". Le journal italien révélait par ailleurs que le souverain pontife devrait observer deux à trois semaines de "repos absolu". En France, le rédacteur en chef adjoint de La Croix et ancien correspondant au Vatican, Loup Besmond de Senneville, se montre aussi inquiet au regarde de la communication du Saint-Siège sur RTL : "Si le Vatican évoque un tableau clinique préoccupant, complexe, avec des mots qui font état de vrais problèmes, ce sont clairement les communiqués les plus graves et les plus préoccupants qu'on ait jamais vus sur une hospitalisation du pape François". "Le pire peut arriver, mais le pape pourrait aussi aller mieux dans les prochaines heures. On est vraiment dans une situation complexe", insiste-t-il.

Le père Antonio Spadaro, 58 ans, directeur depuis douze ans de la revue jésuite Civiltà Cattolica, est sous-secrétaire du dicastère vatican pour la culture et proche du pape François. Il estimait mercredi que la situation du pape François "est délicate", qu'il n'avait pas "perçu une quelconque forme d'alarmisme" : "On parlait d'une infection respiratoire polymicrobienne qui nécessitait des investigations exigeantes, maintenant on précise que l'apparition d'une pneumonie a été détectée. Il me semble cependant que la clé du problème a été trouvée. François est entre d'excellentes mains".

La santé fragile du pape François

Ces dernières années, l'octogénaire a multiplié les hospitalisations et les opérations, dont certaines avaient été cachées par les autorités religieuses avant d'être révélées par des médias italiens. Les soucis de santé du pape, qui apparaissait, très affaibli avaient alors suscité une vive inquiétude. Après des problèmes médicaux consécutifs, et plutôt importants, entre 2021 et 2023, le pape François semble avoir échappé à de nouveaux gros ennuis de santé ces derniers mois. La nouvelle hospitalisation du pape en ce début d'année 2025 est préoccupante, l'état du pape est à surveiller : chez les personnes de plus de 75 ans, la bronchite aiguë peut justifier une surveillance médicale accrue, surtout lorsque les symptômes et l'inflammation persistent au-delà de 10 jours.