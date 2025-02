Affaire Bétharram : "On entendait les coups", une ex-enseignante met en cause François Bayrou et sa femme

Une ancienne enseignante de Notre-Dame-de-Bétharram affirme avoir alerté en vain François Bayrou et son épouse sur des violences au sein de l'établissement dans les années 90. Alors que l'affaire refait surface, le Premier ministre assure n'avoir jamais été informé des faits à l'époque.

Une ancienne professeure de l'établissement Notre-Dame-de-Bétharram affirme à nouveau, dans une vidéo publiée jeudi par Mediapart, que François Bayrou et son épouse n'ont pas tenu compte de ses mises en garde concernant les violences subies par les élèves de cet établissement privé béarnais. Enseignante en mathématiques entre 1994 et 1996, période durant laquelle un parent d'élève dépose une première plainte et alors que François Bayrou est ministre de l'Éducation, elle déclare lui avoir adressé un courrier resté sans réponse, insiste Françoise Gullung.

Début février, elle avait confié à l'AFP avoir signalé à plusieurs reprises aux autorités compétentes, telles que la protection de l'enfance et le diocèse, l'existence d'un climat pesant, marqué par une hostilité et des tensions inhabituelles. Dans son échange avec Mediapart, elle évoque un épisode impliquant l'épouse de François Bayrou, alors chargée des cours de catéchisme au sein de l'établissement, où plusieurs de leurs enfants étaient inscrits. "Il y avait une salle de classe dans laquelle on entendait un adulte hurler sur un enfant, on entendait les coups et on entendait l'enfant qui suppliait qu'on arrête", raconte-t-elle.

"C'était normal qu'on les batte"

"Je me retourne vers Élisabeth Bayrou et je lui demande ce qu'on peut faire. Pour moi ça veut dire qu'à deux, on peut peut-être ouvrir la porte. Mais elle n'a pas compris ça. Elle m'a simplement répondu, je ne me souviens pas des termes exacts, mais que ces enfants, il n'y en avait rien à en tirer", ajoute l'ancienne enseignante. "J'avais l'impression que pour elle, ces enfants-là étaient d'une espèce inférieure aux siens (...), que c'était normal qu'on les batte ", déplore-t-elle.

Elle mentionne également un épisode survenu en 1995, lorsqu'elle exprime directement ses préoccupations à François Bayrou lors d'un événement officiel à Pau. "Je lui dis qu'il faut faire quelque chose car c'est très grave ce qui se passe à Bétharram. Et il lui répond : 'oui, on dramatise'."

Confronté à une forte pression depuis quinze jours, le chef du gouvernement a affirmé à plusieurs reprises, aussi bien devant les députés qu'auprès des médias, qu'il n'avait jamais eu connaissance des faits qui lui sont aujourd'hui reprochés. Selon son entourage, l'article de Mediapart "relève d'un délire dangereux", affirmant que "la seule chose qui compte est de permettre aux victimes d'être entendues, de trouver réparation et de voir les coupables répondre de leurs actes".