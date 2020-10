L'AMOUR EST DANS LE PRE 2020 – Dans l'épisode 5 de L'amour est dans le pré, Paul-Henri a eu droit à une surprise de la part de la production. Le récap.

[Mis à jour le 12 octobre 2020 à 23h30] L'épisode 5 de L'amour est dans le pré, diffusé le lundi 12 octobre 2020, permet d'avoir un aperçu des speed-datings de Paul-Henri. Pour rappel, cet éleveur venu d'Occitanie cherche une histoire d'amour intense et sincère après un premier échec sentimental avec la mère de son fils. Dans un premier temps, Paul-Henri rencontre quatre prétendantes, dont Aline, une éducatrice sportive de l'Yonne. Cette dernière n'y est pas allé par quatre chemins et s'est permise d'émouvantes confidences : " Quand je t'ai vu, il y a quelque chose qui s'est passé, j'avais l'impression que c'était toi que je cherchais depuis longtemps ", révèle avec émotion la trentenaire, avant d'avouer, émue : " c'était pour moi une évidence ". Cette déclaration passionnée a d'ailleurs fait son effet auprès de Paul-Henri.

Les autres speed-datings de L'amour est dans le pré se sont déroulés de manière habituelle pour l'agriculteur. Mais alors que Paul-Henri était certain de son choix, Karine Le Marchand lui fait un aveu surprenant : " On a une surprise pour toi ", révèle l'animatrice. " Pour la première fois, on a décidé de te faire rencontrer une fille qui t'a écrit trop tard ". Maïté, sa prétendante de dernière minute, cochait en effet " toutes les cases ". Cette surprise ne décontenance pas l'éleveur, au contraire, et le courant passe immédiatement entre eux. Pour Karine Le Marchand, c'est " le destin ". Paul-Henri décide d'inviter Maïté et Aline à le rejoindre dans son exploitation. Les téléspectateurs ont d'ailleurs pu avoir un premier aperçu de son séjour à la ferme, durant lequel Maïté s'avère être très tactile. L'éleveur avoue n'avoir pas encore de préférence pour ses deux soupirantes, mais avoue être stressé et déstabilisé par l'enjeu.

Benoît et Jean-Eudes se disputent les faveurs de Laura

L'épisode 5 de L'amour est dans le pré a également offert un aperçu du séjour à la ferme de Laura. Jean-Eudes profite de son avance pour marquer des points auprès de l'agricultrice, qui ne cache pas son coup de coeur évident pour lui : "" Je suis content si t'es heureuse, c'est ce que je veux de tout mon coeur, plus ça va et plus j'ai envie de passer du temps avec toi ", lui confie-t-il. Mais son bonheur sera de courte durée, puisque le second soupirant de l'éleveuse, Benoît, arrive. Ce dernier fait direct preuve d'affection envers Laura en l'embrassant tendrement sur la joue. Mais cette dernière, victime d'agression sexuelle par le passé, sera déstabilisée par ce geste. Elle lui expliquera plus tard les raisons de sa réticence : Benoît se montre compréhensif et l'encourage à prendre son temps. Toutefois, le combat de coq entre les deux prétendants se prolonge, les deux hommes essayant de marquer des points avec l'éleveuse tout en se lançant plusieurs piques. Mais Laura a visiblement un coup de coeur pour Jean-Eudes, qui ne semble, pour le moment, pas prêt de changer.

Le bouleversant rendez-vous de Philippe

L'amour est dans le pré épisode 5 a également vu le speed-dating de Philippe. L'éleveur venu d'Auvergne-Rhône-Alpes a reçu une unique lettre, celle de Florence, une hôtesse d'accueil de 58 ans venue de Haute-Savoie. Si l'agriculteur ne préfère pas s'enflammer, se préparant presque à être déçu, sa rencontre avec sa prétendante sera très émouvante : " Je ne recherche pas une femme de ménages ni un valet de ferme, avertit-il d'emblée je cherche une femme avec qui partager les choses de la vie ". Sans surprise, il invite Florence à la ferme, et c'est avec beaucoup d'émotion et des larmes dans les yeux que se termine ce rendez-vous : " Je suis ravi de t'avoir rencontré, en espérant que ça marche et qu'on se rapproche ".

Les visites à la ferme de Laurent et Lionel

Dans cet épisode 5 de L'amour est dans le pré, Laurent et Lionel ont également débuté les visites à la ferme de leurs prétendantes respectives. Chez Laurent, en Normandie, l'agriculteur se lance directement dans la séduction auprès de Charlotte et Emilie. Pour l'heure, les deux soupirantes sont réceptives à l'attitude de l'éleveur, qui apprécie qu'il y ait " une entende et un respect mutuel ".

De son côté, Lionel a invité Muriel et Christine dans un gîte pour passer la semaine. Le courant semble particulièrement passé avec cette dernière, très enthousiaste à l'idée de passer du temps avec l'agriculteur. Ce dernier est conquis : il pense qu'elles ont toutes les deux beaucoup de " charme " : " J'ai deux super belles personnes avec qui on échange très bien, le courant passe très bien ".

En 2020, les fidèles de L'amour est dans le pré ont eu peur que leur émission préférée ne rencontre certaines turbulences en raison du coronavirus. Heureusement, le retour de l'émission M6 a pu se faire dans les temps : après la diffusion des portraits des agriculteurs en mars 2020, la saison 15 de L'amour est dans le pré est revenu sur la sixième chaîne depuis le lundi 14 septembre 2020 pour les premiers speed-datings. L'émission est depuis diffusée chaque semaine, comme ça a toujours été le cas.

Pour l'édition 2020 de L'amour es dans le pré, 13 agriculteurs partent à la recherche de l'amour, dont 11 hommes et deux femmes. Découvrez ci-dessous leurs portraits et leurs descriptions.

Si vous êtes agriculteur ou agricultrice et que vous souhaitez tenter votre chance dans L'amour est dans le pré pour la saison prochaine, vous pouvez entrer en contact avec la production via l'adresse mail suivante : lamourestdanslepre@m6.fr ou bien en envoyant votre candidature à cette adresse : L'Amour est dans le pré TSA 21234, 75070 Paris Cedex 02. Si vous êtes intéressé par l'un des agriculteurs de cette saison, et que vous souhaitez le ou la rencontrer lors des speed dating, il faut lui écrire à l'adresse suivante : L'Amour est dans le pré – TSA 21234, 75070 Paris Cedex 02 ou par mail en se connectant à la page "L'amour est dans le pré" sur 6play. Il ne faut pas oublier de joindre une photo récente de vous et préciser le nom de l'agriculteur à qui vous envoyez votre lettre.

Les téléspectateurs de L'amour est dans le pré vibrent en même temps que les candidats à chaque saison. Si certains ont durablement trouvé l'amour grâce à l'émission M6, d'autres se sont malheureusement séparés de leurs prétendants et prétendantes durant ou après la diffusion. Dans le diaporama ci-dessus, on vous dit ce que sont devenus les agriculteurs de L'amour est dans le pré.

Il est bien sûr possible de regarder en replay les portraits ainsi que les épisodes de L'Amour est dans le pré après la diffusion au programme TV. Pour regarder les épisodes en direct ou les revisionner, il suffit de se rendre sur le site 6play.fr. Les portraits de la saison 15 ont été diffusés les 9 et 16 mars 2020 sur la sixième chaîne, dès 21h05. Le reste de l'émission débute dès le 14 septembre 2020.

