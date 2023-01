L'histoire d'Annette Zelman : le téléfilm de France 2 inspiré d'une histoire vraie

France 2 diffuse le téléfilm "L'histoire d'Annette Zelman" ce mercredi 25 janvier 2023 à 21h10. Celui-ci revient sur la déportation d'une femme juive aimée par un homme qui ne l'était pas.

[Mis à jour le 25 janvier 2023 à 20h30] L'histoire d'Annette Zelman est un téléfilm diffusé sur France 2 ce mercredi 25 janvier 2023. Cette fiction revient sur l'histoire vraie d'une jeune femme juive de 20 ans, en pleine occupation allemande à Paris. Annette Zelman (Ilona Bachelier) tombe folle amoureuse de Jean Jausion (Vassili Schneider, frère de Niels Schneider), notable non juif. Alors qu'une partie de sa famille quitte Paris, Annette refuse de les accompagner, déterminée à finir ses études aux Beaux-Arts et à épouser son fiancé. Mais les parents de ce dernier s'opposent à leur union. Pour l'empêcher, ils dénoncent la jeune femme à la Gestapo.

Annette Zelman est alors déportée et décède au camp d'Auschwitz trois jours après son arrivée. Seule une centaine de lettres, écrites par la jeune femme nous sont accessibles aujourd'hui. Son fiancé, Jean Jausion, devient correspondant de guerre et meurt la veille de l'Armistice, en Allemagne. Elle fait l'objet d'un livre, écrit par Laurent Joly. Notons également que Michèle Kersz Zelman, la véritable sœur de la protagoniste aujourd'hui âgée de 94 ans, a participé au téléfilm de France 2 : "À la Libération, nous sommes tous revenus à Paris. Sauf Annette, se souvient-elle auprès du Parisien. Et puis, on a reçu une lettre du gouvernement, disant qu'elle était morte trois jours après son arrivée à Auschwitz. On s'est reconstruits, parce qu'il faut bien le faire."

Synopsis - Durant la Seconde Guerre mondiale, en 1941, à Paris, au début de l'occupation allemande. Etudiante aux Beaux-Arts, Annette, rencontre Jean. Elle a 20 ans, lui est à peine plus âgé, ils s'éprennent l'un de l'autre et, malgré les circonstances, regardent vers l'avenir avec confiance. Ils déclarent rapidement leur intention de se marier. Mais les parents de Jean ne voient pas cette union d'un bon oeil. En effet, Annette est juive. Résolus à éviter le déshonneur de ce qu'ils considèrent comme une mésalliance, ils mettent leur fils en garde et lui intiment l'ordre de rompre. Follement épris, Jean refuse...