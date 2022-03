LES DOUZE COUPS DE MIDI. Ca continue pour Laurent dans les 12 coups de midi sur TF1. Le professeur de philosophie s'approche chaque jour un peu plus de la solution de l'étoile mystérieuse. On fait le point sur les indices.

[Mis à jour le 11 mars 2022 à 11h46] Mais jusqu'où ira Laurent dans les 12 coups de midi ? Toujours en piste avec près de deux mois de jeu quotidien sur TF1, le professeur de philosophie venu de la région bordelaise a réalisé un nouveau coup de maître ce jeudi et a remporté 10 000€ à se partager avec un téléspectateur. Il empoche donc 5 000€ supplémentaires pour sa cagnotte personnelle qui s'élève désormais à hauteur de 225 177€ ! Assez ému, Laurent est revenu avec Jean-Luc Reichmann sur ces deux mois d'émission qui ont complètement changé sa vie. Le prof a d'ailleurs précisé qu'il comptait rester aussi longtemps que possible. L'étoile mystérieuse, de son côté, révèle plusieurs indices désormais : un ballon rouge en forme de cœur, un oiseau bleu, un poulet, une mâchoire de requin, un panneau photovoltaïque et d'un décor de forêt fluviale type Amazonie. Face à l'énigme, Laurent a proposé le nom du journaliste Georges Pernoud mais sans succès.

Le décor de savane : référence à l'univers dans lequel évolue Kirikou.

Les crayons de couleur : Kirikou est le héros de dessins animés.

Le pot : Kirikou fabrique des poteries avec sa mère.

La pépite d'or : référence à Kirikou et le buffle aux cornes d'or ou aux bijoux de la sorcière.

La girafe : référence à Kirikou et les bêtes sauvages

L'arrosoir : Le personnage est utilisé pour récolter des fonds pour ouvrir des puits à Madagascar.

La feuille de vigne : référence au fait que Kirikou est complètement nu.

Le classement des 12 coups de midi a été chamboulé par la participation de Bruno. Arrivé dans le jeu de Jean-Luc Reichmann le 20 janvier novembre 2021, le maître l'a quitté le 5 octobre 2021 après 252 participations avec un total de 1 026 107€. Il bat ainsi Eric et ses 199 participations et un total de 921 316€ de gains. Troisième, Christian Quesada, qui était resté longtemps le champion toute catégorie du jeu avec 193 participations et 809 392€ de gains. Puis vient Paul avec 691 522€ et 153 participations, ainsi que Véronique avec très exactement 100 participations et 447 226€ de gains. Ensuite vient Léo avec 98 participations et 410 591 € de gains et enfin Timothée avec 83 participations et 353 348€ en tout.

Christian Quesada, ex-champion des 12 coups de midi, a été condamné à trois ans de prison pour "détention et diffusion d'images pédopornographiques" et "corruption de mineur". Placé en détention provisoire pendant un an, l'ancien candidat des 12 coups de midi avait reconnu les faits qui lui sont reprochés mais avait réfuté tout contact physique et toute agression sexuelle des victimes. Pour rappel, Christian Quesada a longtemps été le détenteur du record de participations (193 victoires d'affilée) et de gains (809 392€) de l'émission. Il y avait participé du 4 juillet 2016 au 14 janvier 2017.

Surnommée Zette, la voix-off du jeu Les 12 coups de midi est incarnée par Isabelle Benhadj. Arrivée six mois après le lancement des 12 coups de midi en 2010, elle avait rencontré Jean-Luc Reichmann en 1987 sur Fun Radio où elle a été animatrice. On peut entendre sa voix dans d'autres programmes de télévision comme Secrets d'Histoire sur France 2.

Comme le jeu de France 2 Tout le monde veut prendre sa place présenté par Nagui au même moment au programme TNT , Les 12 coups de midi demande aux candidats de répondre à des questions de culture générale. De son côté, Jean-Luc Reichmann tente d'en apprendre plus sur la vie des participants et insuffle du dynamisme à l'émission.

Le site MyTF1 permet de visionner les épisodes en streaming en direct de leur diffusion à la télévision. Pour les rattraper, la chaîne laisse aussi en replay les dernières diffusions pendant une semaine.