LES DOUZE COUPS DE MIDI. Le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann s'efface ce jeudi 2 juin en raison de l'actualité. On vous explique pourquoi l'émission est déprogrammée pour la journée.

[Mis à jour le 02 juin 2022 à 12h05] Il n'est pas rare que Les 12 coups de midi laissent leur place à des dispositifs spéciaux sur TF1. Ce jeudi 2 juin ne déroge pas à la règle. La Une étant en dispositif spécial pour retransmettre le jubilée de la reine d'Angleterre Elizabeth II depuis ce matin, l'émission de Jean-Luc Reichmann ne sera pas diffusée ce jeudi. N'ayez crainte, le jeu quotidien reviendra dès demain, vendredi 3 juin, pour la suite des aventures du maître de midi mais aussi de nouvelles révélations sur l'étoile mystérieuse. En attendant, retrouvez le résumé des précédents épisodes ci-dessous.

Ce mercredi, Alexandre fêtait sa 6e participation aux 12 coups de midi face à Jean-Luc Reichmann. Il est resté maître de son destin malgré une provocation en duel. Arrivé avec 20 000€ de gains potentiels à l'étape du coup de maître, Alexandra a trébuché sur une question et a remporté 2 000€ à se partager avec un téléspectateur, ce qui lui a permis d'ajouter 1 000€ à sa cagnotte personnelle qui atteint désormais la somme de 7 750€. Avec moins de sept jours de présence dans l'émission, ça lui fait déjà une belle moyenne de gains à la journée ! L'étoile mystérieuse a dévoilé un nouvel indice : une bouée rose qui vient s'ajouter aux autres indices déjà présents (un décor d'intérieur japonais, un ruban aux couleurs du drapeau LGBT et une mappemonde). Face à l'énigme, Alexandre a proposé le nom du rappeur américain Lil Nas X mais sans succès.

© Capture d'écran TF1

Dans la précédente étoile mystérieuse des 12 coups de midi, il fallait trouver Philippe Lellouche. Le décor de station de métro londonienne faisait référence à sa pièce de théâtre L'Appel de Londres, qu'il a écrite puis jouée. Le micro de journaliste était un rappel qu'il a fait des études de journalisme. Le transistor était une référence à sa carrière à la radio, notamment à ses débuts sur France Inter et à son émission sur RMC jusqu'en 2020. Le pneu nous rappelait qu'il a animé l'émission automobile Top Gear France. Quant au paquebot, il s'agissait d'une référence à son rôle dans le film Bienvenue à bord, comédie qui se déroule sur un bateau de croisière. Le set de maquillage avait rapport avec sa compagne, Vanessa Boisjean, qui est maquilleuse professionnelle. Enfin, la chaise-bébé se référait au fait qu'il est papa de quatre enfants.

© Capture d'écran TF1

En savoir plus

Le classement des 12 coups de midi a été chamboulé par la participation de Bruno. Arrivé dans le jeu de Jean-Luc Reichmann le 20 janvier novembre 2021, le maître l'a quitté le 5 octobre 2021 après 252 participations avec un total de 1 026 107€. Il bat ainsi Eric et ses 199 participations et un total de 921 316€ de gains. Troisième, Christian Quesada, qui était resté longtemps le champion toute catégorie du jeu avec 193 participations et 809 392€ de gains. Puis vient Paul avec 691 522€ et 153 participations, ainsi que Véronique avec très exactement 100 participations et 447 226€ de gains. Ensuite vient Léo avec 98 participations et 410 591 € de gains et enfin Timothée avec 83 participations et 353 348€ en tout.