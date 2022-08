LES DOUZE COUPS DE MIDI. Après deux semaines passées dans les 12 coups de midi sur TF1, Cécile découvre petit à petit de nouveaux indices sur l'étoile mystérieuse.

[Mis à jour le 17 août 2022 à 11h19] La Bretagne continue de gagner dans les 12 coups de midi avec Cécile qui fêtait sa 15e participation ce mardi sur TF1. La maître de midi bretonne s'est imposée sans trop de mal face aux autres candidats l'ayant provoquée en duel. Arrivée avec 30 000€ de gains potentiels à l'étape du coup de maître, Cécile a cependant trébuché sur deux questions. Elle remporte tout de même 300€ à se partager avec un téléspectateur. Sa cagnotte personnelle augmente de 150€ et atteint la somme de 33 450€. L'étoile mystérieuse, quant à elle, dévoile plusieurs indices à ce stade : un décor de jardin entouré d'arbres, une table de ping pong, des tasses à café, un scooter rouge et un chapeau de paille. Face à l'énigme de l'étoile de midi, Cécile a proposé le nom de George Clooney mais sans succès.

© Capture d'écran TF1

C'est le mardi 26 juillet que Yaël a trouvé la dernière étoile mystérieuse des 12 coups de midi. Le champion de l'époque n'avait alors révélé que trois indices : un avion de ligne, un paysage désertique et un parapluie rouge. Il restait encore de nombreuses cases à révéler dans l'énigme mais ça ne l'a pas empêché de trouver la solution. Le brancardier de l'Orne a proposé le nom de Bérénice Bejo avant d'expliquer sa théorie. Le désert n'est autre que la Patagonie (Bérénice Bejo est née en Argentine), le parapluie rouge est une référence aux comédies musicales (elle a souhaité devenir actrice en regardant ce genre de films) et enfin l'avion est une référence à un film dans lequel elle a joué une hôtesse de l'air (à moins qu'il s'agisse simplement d'une référence à l'un de ses premiers films intitulé Comme un avion). Ce faisant, Yaël a remporté plus de 59 000€ de gains dans sa cagnotte personnelle qui a atteint la somme de 129 459€. Malheureusement, Yaël a été éliminé des 12 coups de midi dès le lendemain.

© Capture d'écran TF1

En savoir plus

Le classement des 12 coups de midi a été chamboulé par la participation de Bruno. Arrivé dans le jeu de Jean-Luc Reichmann le 20 janvier novembre 2021, le maître l'a quitté le 5 octobre 2021 après 252 participations avec un total de 1 026 107€. Il bat ainsi Eric et ses 199 participations et un total de 921 316€ de gains. Troisième, Christian Quesada, qui était resté longtemps le champion toute catégorie du jeu avec 193 participations et 809 392€ de gains. Puis vient Paul avec 691 522€ et 153 participations, ainsi que Véronique avec très exactement 100 participations et 447 226€ de gains. Ensuite vient Léo avec 98 participations et 410 591 € de gains et enfin Timothée avec 83 participations et 353 348€ en tout.