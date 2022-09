LES COMBATTANTES TF1. Les Combattantes est une série historique de TF1 par les créateurs du Bazar de la Charité, diffusée à partir du 19 septembre 2022.

[Mis à jour le 19 septembre 2022 à 20h45] Les Combattantes est LA série événement de la rentrée. TF1 diffuse les premiers épisodes de cette série historique ce lundi 19 septembre 2022, à 21h10. Le public pourra découvrir le destin de quatre femmes bouleversées par la Première Guerre Mondiale, dans un village de l'est de la France. Malgré les apparences, il ne s'agit pas de la suite du Bazar de la Charité : les personnages ne sont pas les mêmes, bien que l'intrigue se déroule quelques années après et que les actrices principales sont de retour. Toutefois, les deux séries historiques sont tout de même liées.

Les Combattantes est en effet créée par les mêmes personnes. A la production, on retrouve donc Iris Bucher, et à la réalisation, Alexandre Laurent. Ils avaient en effet approché TF1 pour réaliser un projet similaire à la première série, mettant en scène le même trio de comédiennes : Audrey Fleurot (Marguerite), Julie de Bona (Agnès) et Camille Lou (Suzanne).

Comme sa grande soeur, Les Combattantes remet en perspective un événement historique du point de vue des femmes. On suivra ainsi le parcours d'une prostituée parisienne que l'on soupçonne d'être une espionne, d'une épouse de chef d'entreprise parti au front, de la mère supérieure d'un couvent réquisitionné et d'une infirmière en cavale. Aux côtés du trio du Bazar de la Charité, on retrouve également Sofia Essaïdi dans le rôle de Caroline. Les téléspectateurs reconnaîtront également Sandrine Bonnaire, Tchéky Karyo, Laurent Gerra, Tom Leeb, , Tom Leeb, Yannick Choirat, Grégoire Colin, Maxence Danet-Fauvel, Vincent Rottiers, Florence Loiret-Caille, Eden Ducourant et Mikaël Mittelstadt.

Synopsis - Septembre 1914. La Première Guerre a débuté depuis plusieurs semaines. Dans un petit village de l'est de la France, quatre femmes se retrouvent impliquées de près ou de loin dans le conflit : Marguerite, prostituée parisienne, est soupçonnée d'être une espionne ; Caroline, épouse d'un chef d'entreprise parti au front, doit reprendre la tête de l'usine de voiture de son mari ; Agnès, mère supérieure, voit son couvent réquisitionné et transformé en hôpital militaire ; Suzanne, jeune infirmière, est en cavale suite à un avortement qui a mal tourné.

Audrey Fleurot : Marguerite

Julie de Bona : Agnès

Camille Lou : Suzanne

Sofia Essaïdi : Caroline

Sandrine Bonnaire : Eléonore Dewitt

Tcheky Karyo : Général Duvernet

Laurent Gerra : Abbé Vautrin

Tom Leeb : Joseph Duvernet

Yannick Choirat : Marcel Dumont

Grégoire Colin : Charles Dewitt

Vincent Rottiers : Lucien Charrier

Florence Loiret-Caille : Yvonne Dumont

Maxence Danet-Fauvel : Colin de Renier

Eden Ducourant : Juliette

Pascal Houdus : Till

Marie Mallia : Soeur Geneviève

Mikaël Mittelstadt : Gus

Catherine Artigala : Germaine

Les Combattantes est une série de TF1 diffusée à partir du 19 septembre 2022. Chaque lundi, deux épisodes sont proposés sur la première chaîne à partir de 21h10. Le dernier épisode devrait être diffusé le 10 octobre 2022. Si vous avez raté un épisode, pas de panique, puisqu'il sont mis en ligne en replay streaming dès le lendemain, sur la plateforme MyTF1. Les abonnés de la plateforme de streaming Salto peuvent également visionner un épisode en avant-première chaque semaine.

Les Combattantes est diffusé le lundi sur TF1. Mais il est également possible de voir le programme en streaming. D'abord, au moment de sa diffusion TV, en se rendant sur le site MyTF1. Il suffit d'avoir un compte, gratuit, et de cliquer sur l'onglet direct pour suivre la retransmission de l'épisode en temps réel. Il est également possible de regarder le dernier épisode des Combattantes en replay streaming sur le site MyTF1, au lendemain de sa diffusion. Enfin, notons que la série est disponible sur la plateforme par abonnement Salto : le premier épisode est déjà accessible en avant-première pour tous ceux qui sont abonnés. Après sa diffusion sur TF1, Les Combattantes sera également diffusée en streaming sur Netflix.

Les Combattantes est une série historique qui plonge les téléspectateurs en pleine Première guerre mondiale. Par ses décors, ses costumes et son ancrage historique fort, la série est indubitablement inspirée d'une histoire vraie, l'Histoire avec un grand H. Cependant, les protagonistes ne sont pas inspirés de personnages ayant réellement existés... Même si ce qui leur arrive et leurs intrigues a pu se produire pour certaines personnes de l'époque.

Les Combattantes s'inscrit parmi les séries les plus chères du PAF actuellement diffusées. En effet, pour reconstruire les décors, les costumes, et la période dans laquelle s'inscrit la série, mais également pour payer les membres de l'équipe, le budget des Combattantes s'est élevé à 20 millions d'euros pour les huit épisodes. En comparaison, Le Bazar de la Charité avait coûté 17 millions d'euros à produire.

Les Combattantes est une série créée par la même équipe que celle du Bazar de la Charité. Comme sa grande soeur avant elle, la nouvelle fiction de TF1 se terminera après cette salve de huit épisodes. Il n'y aura donc pas de saison 2, dans laquelle on pourrait retrouver Marguerite, Agnès, Suzanne et Caroline. Cependant, l'équipe du Bazar de la Charité et des Combattantes prépare un troisième volet, qui se déroulera une nouvelle fois dans une nouvelle période historique et avec de nouveaux personnages. Audrey Fleurot a d'ailleurs indiqué auprès de TF1 quelle aimerait qu'elle se déroule en "Grèce Antique, dans l'entre-deux guerre ou au 18e siècle."