Guerre en Ukraine : Poutine certain d'obtenir un deal favorable avec Trump ?

Sur le front de la guerre en Ukraine, Vladimir Poutine est en position de force. Le président russe semble également avoir l'avantage dans les négociations après certaines prises de position de Donald Trump. Il n'est pas donc pas contraint d'accepter une trêve et peut se permettre d'attendre d(obtenir des conditions plus favorables dans la proposition américaine. C'est ce qu'analyse l'ancien ministre des Affaires étrangères, Hubert Védrine, sur RMC. Vladimir Poutine "joue la montre depuis le début, il attend les Etats-Unis. La sidération est stérile, il faut dépasser les lamentations (…). On n'a pas les éléments dans la négociation Trump-Poutine. Trump ne peut pas laisser faire n'importe quoi".

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé hier les "propos manipulateurs" de Vladimir Poutine sur la proposition américaine de cessez-le-feu et l'a accusé de vouloir "faire traîner les choses" afin de poursuivre la guerre en Ukraine. "Nous avons tous entendu les paroles très prévisibles et très manipulatrices de Poutine en réponse à l'idée" d'une trêve a déclaré Volodymyr Zelensky dans son adresse quotidienne diffusée sur les réseaux sociaux. Il a appelé à durcir les sanctions contre Moscou.

FIN DU DIRECT - Invité jeudi soir sur le plateau de L'Événement, le fondateur de La France insoumise a estimé que "ça n'est pas hors de portée d'arriver à discuter avec des Russes et d'arriver à des conclusions qui soient l'inverse de ce qu'on est en train de faire". Et Jean-Luc Mélenchon d'ajouter : "Nous n'avons aucun intérêt à pousser les Russes vers l'Asie, nous avons tout intérêt à les ramener dans le champ de l'Europe. Pour ça, il leur faut des garanties."

13/03/25 - 21:32 - "Nous ne sommes pas en guerre, mais nous ne sommes plus complètement en paix"

Invité de l'émission L'Événement ce jeudi soir sur France 2, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, a estimé qu'il y "a une menace conventionnelle russe". "Je crois que l'Ukraine le sait. Ça veut dire que demain la Moldavie, l'Estonie, la Transnistrie peuvent être exposées. Au moment même où il y aura un cessez-le-feu, l'appareil de guerre russe continuera de monter en puissance tant sur le volet conventionnel que nucléaire", a-t-il poursuivi face à Caroline Roux. Pour le ministre des Armées, la Russie "réinvente" par ailleurs "une forme de guerre qui fait que nous ne sommes pas en guerre, mais nous ne sommes plus complètement en paix et ces menaces sont parfois moins perceptibles, plus invisibles. Ce qui m'a souvent fait dire publiquement que désormais on peut être défaits sans être envahis." Parmi les menaces que fait peser Moscou, Sébastien Lecornu a évoqué la "déstabilisation des flux migratoires de l'Afrique vers la France", la "guerre énergétique" ou encore les "attaques cyber" notamment à l'encontre de collectivités territoriales.