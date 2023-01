Eurovision 2023 : qui est La Zarra, candidate de la France ?

France 2 a déjà choisi la candidate qui représentera la France à l'Eurovision 2023, le 13 mai prochain à Liverpool. Découvrez le portrait de La Zarra.

[Mis à jour le 12 janvier 2023 à 16h54] La candidate de la France à l'Eurovision 2023 est enfin connue ! France 2 a annoncé en conférence de presse ce jeudi 12 janvier 2023 que c'était La Zarra qui porterait les couleurs tricolores lors du concours de chant international, qui se tient cette année le 13 mai à Liverpool. Exceptionnellement, la seconde chaîne a choisi de ne pas reconduire la sélection nationale "Eurovision France : c'est vous qui décidez", évoquant un coup de coeur avec l'artiste lors de leur rencontre. Pour l'heure, la chanson qu'elle interprétera à Liverpool n'est pas connue et sera révélée dans un second temps.

La Zarra, connue à la ville comme Fatima Zahra Hafdi, est une chanteuse québécoise révélée en 2021 avec son titre "Tu t'en iras" et son premier album, "Traîtrise". Elle avait ainsi été nommée aux NRJ Music Awards de la révélation francophone de l'année et, si elle n'avait pas remporté la statuette, nul doute que l'artiste continuera encore à faire parler d'elle. Elle prévoit déjà un album, qui doit sortir en juin, soit après sa performance à l'Eurovision.

En interview auprès de Télé 7 Jours, La Zarra se confie sur ses influences musicales, citant Barbara, Edith Piaf ou encore Dalida. "Je suis fan de cette époque, où les chansons d'amour vous donnaient des frissons. J'aime les textes simples et forts, qui parlent d'amour, d'émancipation, de rêve et d'espoir", explique-t-elle au média spécialisé dans la télévision. L'artiste s'est dit "honorée" de représenter la France. "J'aimerais montrer au monde ce dont je suis capable et le partager avec lui. Pour moi, la musique est avant tout un message d'amour et d'espoir que je souhaite transmettre au plus grand nombre."

L'Eurovision 2023 se tiendra le 13 mai prochain. C'est Liverpool qui a été choisi pour organiser l'événement, en remplacement de l'Ukraine qui ne pouvait pas assurer des conditions de sécurité suffisantes selon les organisateurs. Pour rappel, la France est automatiquement qualifiée pour la finale du concours, le 13 mai donc, car il fait partie des Big Five, c'est à dire les cinq pays contribuant financièrement le plus à l'organisation de l'événement.