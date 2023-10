Le jury de Top Chef s'agrandit avec deux nouveaux chefs de brigade

Pour les 15 ans de Top Chef, M6 voit les choses en grand : deux nouveaux jurées rejoignent Philippe Etchebest, Paul Pairet, Hélène Darroze et Glenn Viel.

Aucun départ mais deux arrivées : c'est la nouvelle formule qu'a choisi M6 pour célébrer les 15 ans de Top Chef. Ce mercredi 18 octobre, la sixième chaîne a annoncé que le jury emblématique de l'émission allait s'agrandir pour cette saison anniversaire.

Mais que les fans de Top Chef se rassurent : ce ne sont pas des inconnues qui arrivent à la table des chefs, loin de là. Dominique Crenn, cheffe triplement étoilée aux Etats-Unis qui est intervenue en 2015 et 2023, et Stéphanie Le Quellec, gagnante de la saison 2 et cheffe deux étoiles, deviennent chefs de brigade.

Hélène Darroze, Glenn Viel, Paul Pairet et Philippe Etchebest rempilent, eux, pour cette nouvelle édition. Au total, ce seront donc six chefs qui coacheront les brigades de la saison 2024, pour un total de 15 étoiles et une égalité parfaite de genre entre les chefs.

La date de diffusion n'est pas encore connue

Pour l'heure, on sait peu de choses sur ce cru 2024 de Top Chef. Selon des informations de Télé-Loisirs, le tournage a débuté lundi avec les candidats, dont l'identité est encore secrète. Stéphane Rotenberg fait également son retour à l'animation du programme culinaire.

La date de diffusion de Top Chef 2024 n'est pas encore connue. Généralement, la compétition culinaire de M6 est diffusée au début de l'année et débute souvent au mois de février. On peut donc s'attendre à retrouver les cuisines de Top Chef, et découvrir les nouvelles dynamiques du jury, d'ici quelques mois.