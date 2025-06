"Pas très à l'aise Baba", "il a fini par s'aplatir" : l'apparition de Cyril Hanouna dans une vidéo affole les fans

Cyril Hanouna s'est-il complètement soumis aux règles imposées par M6 pour son émission "Tout beau, tout 9" ? Une étrange vidéo divise les fanzouzes.

On attendait de savoir à quoi Tout beau, Tout 9, la nouvelle émission de Cyril Hanouna sur W9 à la rentrée, allait ressembler. On ne le sait pas encore tout à fait, mais le premier teaser dévoilé par le groupe M6 lundi, lors de sa conférence de rentrée, en a donné un aperçu. Alors que l'ancien maître-coq de Touche Pas à Mon Poste a été recruté par le groupe M6 pour lancer un nouveau talk-show, loin des vieilles polémiques, cette vidéo promotionnelle d'environ 2 minutes est censée illustrer avec humour le retour du trublion du PAF.

On y voit Cyril Hanouna grimé en Rambo des bois, retiré en pleine forêt où il vit reclus et étendant ses slips sur une corde à linge (riez ici), approché par deux agents soucieux de faire de nouveau "rire la France". Le jeu d'acteur n'est pas vraiment excellent, mais Hanouna refuse évidemment dans un premier temps de reprendre du service, affirmant qu'"il n'y a plus de Baba" et que "c'est fini la gaudriole". Il faut toute la persuasion des deux émissaires de M6, armés de la chanson des sardines de Patrick Sébastien et d'un DVD du Meilleur Pâtissier, pour le convaincre de rempiler sur W9.

Le sketch se conclut sur une scène où l'on voit Cyril Hanouna grimpant dans un camion avec son complice Raymond Aabou, pour "aller chercher une équipe". Problème : peu surprenante, pas très inventive et même pataude, la vidéo promotionnelle cantonne l'animateur à un rôle comique potache voire un peu lourd et a donc déçu de nombreux fans. Nombre de téléspectateurs et de "fanzouzes" ont fait part de leur déception sur les réseaux sociaux.

"Réalisé avec les moyens du bord (peu de moyens), mais la ringardise est là et les ringards aussi", écrit Anna sur X. "Pas très à l'aise Baba face au boss de M6." Patrick quant à lui s'insurge : "NON NON ET NON, moi je veux le Cyril Hanouna de C8, le vrai qui a les c******* de tout dire. Je sens qu'on va être très déçu...". "Les téléspectateurs ne te suivront pas avec cette formule. On veut le TPMP ou tu évoquais des sujets politiques ! M6 va te brider, idem pour Fun. Quelle erreur de quitter le groupe CanalPlus, Europe1. Tu vas vite t'en rendre compte", écrit un autre déçu.

"Bof ! Plus de politique, plus de sujets de société, on va bien se faire chier", avance un quatrième (sic). "Pas de grosse hype, je ne saurais dire pourquoi. Juste un ressenti : l'impression d'avoir perdu notre émission au profit de quelque chose de plus bridé", juge un cinquième. N'en jetez plus ! Pour beaucoup, Hanouna "a fini par s'aplatir" et son émission ne vaudra pas TPMP.

W9 a déjà partagé quelques éléments visuels sur "Tout beau, tout n9uf", sans en montrer plus. © Capture X

Ces commentaires sont accompagnés de remarques vengeresses sur la présence de Cyril Hanouna à l'hôtel de Lassay cette semaine, pour la remise de la légion d'honneur à Marlène Schiappa, aux côtés de Tiphaine Auzière, la présidente de l'Assemblée Yaël Braun-Pivet, Gabriel Attal, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin ou Olivia Grégoire. Une plongée dans la macronie (ou ex-macronie) qui a été interprétée comme une autre trahison.

A la lecture de nombreux avis et témoignages, beaucoup regrettent le virage à 180 degrés qui s'annonce entre TBT9 et TPMP et y voient la patte de W9 qui souhaite avant tout du divertissement et de l'humour, bien loin des débats parfois virulents de C8. Hanouna aurait perdu son mordant pour une émission "aseptisée et politiquement correcte". Une forme de "reddition" voire de "soumission" inacceptable pour beaucoup d'admirateurs.

Dans le Parisien cette semaine, David Larramendy, président du directoire du groupe M6, a rappelé avoir fixé "des règles du jeu claires dès la première discussion" avec l'intéressé. "Il y a trois interdits : pas de promotion de fake news, pas de débat politisé, et pas d'attaque ad hominem. En dehors de cela, il aura beaucoup de liberté. On veut une émission divertissante et poil à gratter", lance-t-il.

Alors "poil à gratter" ou "Hanouna muselé et sous Prozac" ? Il faudra attendre la rentrée et le premier numéro de Tout beau, Tout 9 le 1er septembre pour en avoir le coeur net.