"NCIS : les dates de diffusion et de l'hommage à David McCallum décalées"

NCIS est de retour en mai 2024 sur M6 avec une nouvelle saison chargée d'émotions...

Les fans vont devoir s'armer de patience. NCIS : Enquêtes spéciales est de retour en mai sur M6, avec une 21e saison très attendue, marquée par un hommage à David McCallum, alias Donald "Ducky" Mallard, décédé en septembre dernier à l'âge de 90 ans. Mais la diffusion des nouveaux épisode de la saison, et donc de l'hommage rendu à cette figure de NCIS depuis des années, a été décalée par M6, à la faveur des fans de football : pour laisser le temps à l'Olympique de Marseille de se qualifier (ou non) en finale de la Ligue Europa, la chaîne a en effet déprogrammé le lancement de la nouvelle saison de NCIS, prévue à l'origine le 4 mai. Le premier épisode de la saison 21 a été repoussé au samedi 11 mai, à partir de 21h10.

La saison 21 de NCIS s'ouvre avec "Le jour venu", un premier épisode poignant où l'agent Torres fait face à son passé tumultueux et à son enfance face à un beau-père abusif. On y découvre que le jeune Torres a envisagé à l'époque un acte désespéré, mais s'est ravisé grâce à l'intervention de sa sœur. Ce flash-back est suivi par un retour à la réalité où Torres se retrouve accusé du meurtre de ce même homme. Ses collègues, dont Léon Vance et l'agent Parker, vont alors se mobiliser pour l'aider à prouver son innocence...

Parmi les autres épisode de cette 21e saison, on trouve donc le très attendu "Adieu Ducky", qui s'annonce comme particulièrement émouvant. Il débute par une visite de Jimmy chez Ducky, où il le découvre décédé paisiblement dans son sommeil. Cet épisode sera l'occasion pour l'équipe de se remémorer les moments marquants partagés avec Donald Mallard, et donc pour la production de revenir sur l'apport considérable de David Mc Callum à la saga.

Parmi les promesses de cet épisode événement de NCIS, le retour de plusieurs personnages emblématiques comme Gibbs, Abby, et Ziva est annoncé. Michael Weatherly, interprétant Tony Dinozzo, a aussi participé au tournage de cet épisode pour offrir une scène d'adieu émouvante. Pour les producteurs exécutifs Steven D. Binder et David North, il semblait indispensable que l'équipe de NCIS de faire son deuil en se remémorant les bons moments passés avec Ducky. Ils ont souligné l'impact profond qu'a eu McCallum sur la série pendant ses 20 ans de participation.

Autre événement clé de cette saison 21 : la diffusion du 1000e épisode de NCIS, la série policière ayant été lancée en 2003. Rarement les séries atteignent une telle longévité, ce qui promet un autre épisode très spécial aux fans.

NCIS est le service d'enquêtes criminelles de la marine américaine. La série nous emmène à la découverte d'une équipe de l'agence, dirigée par Leroy Jethro Gibbs. Un homme torturé depuis l'assassinat de sa femme et de sa fille, mais aussi un très bon leader d'équipe, adoré par ses hommes, malgré son caractère très secret. L'équipe, elle, est composée de plusieurs personnalités très fortes dont Abby, experte médico-légale à tendance gothique, Tony Dinozzo enquêteur italien et coureur de jupons, Kate ou encore Ducky, vénérable médecin légiste et grand sage du groupe.

NCIS base son intrigue sur les enquêtes et les interactions de ces professionnels terrain ou d'experts ayant entre eux des relations amicales parfois complexes. L'équipe du NCIS est chargée de résoudre des enquêtes criminelles ponctuelles liées à la Marine des USA. Malgré le talent de l'équipe, certains cas sont plus épineux que d'autres mettent régulièrement leurs vies en danger...

La série compte de nombreuses ramifications (NCIS : Los Angeles, NCIS : Nouvelle-Orléans, NCIS : Hawaiʻi, NCIS : Sydney, NCIS : Origins, NCIS : Europe) et même un crossover avec des personnages piochés dans plusieurs d'entre elles.

Alors que le final de la saison 20 de NCIS a été diffusé sur M6 fin 2023, la diffusion inédite de la saison 21 a été programmée à partir du 11 mai 2024. Rendez-vous est pris chaque samedi soir, à 21h10, pour un ou deux épisodes inédits. Dans cette saison 21, l'équipe du NCIS va plusieurs fois se replonger dans le passé, notamment avec un épisode spécial consacré à la mort de Donald "Ducky" Mallard, incarné par David McCallum, décédé en septembre 2023.

Les différentes saisons de NCIS sont abondamment rediffusées sur les chaînes du groupe M6, W9 et 6ter tout au long de l'année. Pour connaitre le calendrier de diffusion, rendez-vous dans notre liste ci-dessous. M6 met aussi à disposition les derniers épisodes de NCIS sur son service de replay. Comment revoir les épisodes de NCIS ? En vous rendant sur le site de la chaîne M6 : 6play.fr, et en choisissant l'épisode que vous souhaitez. Sous un délai de sept jours, les accros du Web peuvent voir gratuitement un épisode de la série. Pour les fans, M6 met en avant les contenus de la série (images, articles, vidéos…) sur son site internet.

Le streaming est désormais devenu habituel pour les internautes. M6 n'a pas raté le tournant puisqu'elle propose un service de streaming pour accéder au direct. Comment accéder à cette fonctionnalité ? Connecté au site 6play.fr, l'internaute pourra voir à l'instant son épisode de NCIS. Entre le service de replay, présenté ci-dessus, et la plateforme de streaming, il est peu probable de rater un épisode de la série.