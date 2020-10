"Pékin Express : un accident de la route durant le tournage cause la mort d'un automobiliste"

PEKIN EXPRESS - Un grave accident de la route s'est produit pendant le tournage de la prochaine saison du jeu M6. Un automobiliste est décédé, la production ne serait pas responsable.

[Mis à jour le 1er octobre 2020 à 12h49] C'est un drame tragique qui s'est déroulé en plein tournage de Pékin Express. Selon des informations de Télé-Loisirs, le tournage de la prochaine saison du jeu a dû être une nouvelle fois interrompu en raison d'un grave accident de la route. Les caméras de M6 étaient posées en Turquie : un automobiliste de 82 ans aurait perdu le contrôle de sa voiture, sans que l'on ne connaisse pour l'heure les raisons, et aurait percuté deux autres véhicules en face. Dans l'un d'eux, se trouvaient deux membres de la production, un caméran, un chauffeur turc et une équipe de candidats. L'automobiliste de 82 ans est mort des suites de ses blessures, tandis que les participants et le caméraman de Pékin Express ont été légèrement blessés. La production leur a proposé un soutien psychologique. Mais l'un des candidats a passé deux nuits à l'hôpital après avoir subi des points de suture : suite à cet accident, le candidat en question et son coéquipier sont sortis du jeu sur décision médicale. Le chauffeur turc de la voiture s'en est sorti indemne.

Selon le rapport de police, la responsabilité des équipes de Pékin Express, que ça soient les candidats, la production ou les équipes techniques, n'est pas engagée dans ce dramatique accident. Mais le tournage du jeu a dû être interrompu durant quelques jours. Il est désormais terminé, les équipes de production travaillant désormais sur la post-production, précisant également apporter tout son soutien à la famille de la victime. Ce n'est pas la première fois cette année que le tournage de la prochaine saison de Pékin Express est interrompue : la pandémie liée au coronavirus avait forcé l'arrêt du tournage en Afrique. Pour respecter les consignes sanitaires, le parcours et les escales ont également été repensés.

En savoir plus sur pékin express

Les sept binômes de Pékin Express 2020 ont été révélés le 4 février 2020 à l'occasion d'un communiqué de presse publié par M6. C'était la volonté de la production d'embaucher à nouveau des candidats connus des téléspectateurs pour parcourir le tracé originel de Pékin Express. On retrouve beaucoup de candidats issus des saisons récentes parmi lesquels Thomas et Matthieu, les bûcherons bourguignons, mais aussi Fabrice, qui avait fait la route avec Briac et formé le duo des inconnus de la saison. Il rempile cette année avec Ingrid (vue dans la saison 7) pour composer un nouveau binôme d'inconnu. Plusieurs couples font également leur retour dans l'émission : Julie et Denis, les finalistes corses de la saison 9, mais aussi Maxime et Alizée, les amoureux de la saison 11. Enfin, sachez que Cécilia et Matthieu, gagnants de la saison 5, sont aussi de la partie mais ils ne sont désormais plus en couple. Pour conclure cette liste de candidats, sachez que Maurice et son fils Thierry, vus dans la saison 11, sont eux aussi de retour, tout comme Pauline et Aurélie, les deux lilloises qui avaient échoué en finale de la saison 3 de Pékin Express.

Maurice et Thierry (saison 11)

Pauline et Aurélie (finalistes de la saison 3)

Maxime et Alizée (saison 11)

Thomas et Matthieu (saison 12)

Cécilia et Matthieu (gagnants de la saison 5)

Ingrid (saison 7) et Fabrice (saison 12)

Julie et Denis (finalistes de la saison 9)

La finale de Pékin Express All Stars a été intense et riche en rebondissements. C'est finalement le couple corse Julie et Denis, finalistes de la saison 9, qui est sorti gagnant de la saison 13 anniversaire. Au cours de cette finale diffusée le 7 avril 2020, ils affrontaient les soeurs lilloises Pauline et Aurélie, finalistes de la saison 3.

Pékin Express est diffusé le mardi soir à partir de 21h05. C'est M6 qui diffuse ce jeu d'aventure depuis sa création. Mais si vous avez raté un épisode, il est toutefois possible de le rattraper en replay. Dès le lendemain de sa diffusion, la sixième chaîne le met en ligne pendant huit jours sur sa plateforme de streaming et de replay 6play.

Pékin Express - Au Programme TV sur M6 tous les mardis à 21 heures.