"Miss France : quel sera votre score au test de culture générale ?"

MISS FRANCE 2022. Les 29 candidates au concours Miss France se sont essayées au traditionnel quizz de culture générale, une étape déterminante pour établir le top 15 le soir de l'élection.

Les Miss participent à d'autres activités durant le voyage de préparation à La Réunion : entraînements au défilé, cours de bonnes manières, activités de groupe, mais également des séances photos. Comme chaque année, les Miss régionales se sont pliées au traditionnel photoshoot en maillot de bain. Après ce voyage à La Réunion, les candidates à Miss France 2022 auront deux semaines pour se préparer à Caen pour l'élection, qui sera retransmise sur TF1 . Le thème de la soirée sera les comédies musicales, avec des tableaux sur Le Roi Lion et Mary Poppins, une chorale de 30 chanteurs de Gospel, mais également un show de claquettes. L'élection sera l'occasion pour les candidates de briller et séduire le public, amener à voter pour la prochaine Miss France. Et autant dire qu'on retrouve certains profils atypiques parmi les candidates. Ci-dessous, essayez-vous au test de culture générale de Miss France.

L'actualité Miss France

Les Miss ont participé au test de culture générale Le test de culture générale de Miss France est tombé. Les 29 candidates ont dû répondre, avant l'élection, à 40 questions portant sur plusieurs thématiques, comme les révisions, le français, les arts et spectacle, la géographie et la logique. Ce questionnaire est déterminant dans la compétition et peut sceller le sort de certaines candidates. Le résultat du test est déterminant pour établir le top 15 en amont du concours de beauté : une Miss qui se plante complètement peut donc voir ses rêves de devenir plus belle femme de France s'envoler, avant même d'avoir défiler devant les téléspectateurs. Pour l'heure, le résultat du test de culture générale n'est pas encore connu. Voir les photos Les candidates de Miss France 2022 en images

Votez pour vos favorites à Miss France 2022 Qui succèdera à Amandine Petit en tant que Miss France ? Les 29 Miss régionales sont désormais connues, les premières photos officielles dévoilées, et chacun peut faire son pronostic sur sa candidate préférée avant l'élection, qui aura lieu à Caen le 11 décembre prochain. Cliquez ci-dessous pour voter pour votre favorite à Miss France 2022. Votez pour votre candidate favorite pour Miss France 2022

Miss Tahiti victime d'un malaise lors du voyage de préparation Le 23 novembre 2021 à 10h55 - Qui a dit que le voyage préparatoire de Miss France était de tout repos ? Ce samedi 20 novembre, lors de la sortie du jour, Miss Tahiti a été victime d'un malaise, nous apprend Le Parisien. Selon le quotidien, celui-ci serait dû à la fatigue. Les 29 candidates au titre de Miss France se sont levées aux aurores pour rendre visite à des pêcheurs, avant de se refaire une beauté dans un restaurant privatisé. Ce serait à ce moment là que Tumateata Buisson a perdu connaissance. En effet, contrairement aux autres candidates venues de métropole, il y a un décalage horaire de 14 heures entre Tahiti et La Réunion. De quoi rappeler que le voyage de préparation des Miss France ne consiste pas en des vacances pour les candidates, puisqu'elles doivent apprendre à être de véritables reines de beauté : "Franchement, de l’extérieur, nos proches croient qu’avec le voyage des Miss, on passe nos journées sur la plage en maillot de bain, détaillent certaines candidates au Parisien. Mais, en réalité, on ne s’arrête jamais, on se lève aux aurores et on n’est en maillot que pour les séances photos". Séance photo, répétition des différents tableaux, cours d'éloquence et de bonnes manières, test de culture générale... Le planning s'annonce chargé avant le soir de l'élection, le 11 décembre.

Quel est le programmes des candidates à La Réunion ? Le 22 novembre 2021 à 11h26- Les 29 candidates à Miss France 2022 sont arrivées à La Réunion, lieu où se déroule leur traditionnel voyage de préparation cette année. Pour rappel, celui-ci est beaucoup plus important qu'il n'y paraît pour le soir de l'élection : en plus de participer à diverses activités et de se préparer pour le grand soir, les Miss régionales se soumettent au photoshoot en maillot de bain mais surtout au test de culture générale. Celui-ci est déterminant pour décider lesquelles des 15 participantes seront qualifiées pour la suite de l'élection. Une mauvaise note peut être rédibitoire pour le concours. Parmi les diverses activités proposées, notons également un entraînement au défilé et des cours de pêche avec les locaux. Parmi les nouveautés, notons également la prise de selfies, qui seront présentés lors des vidéos portraits de chacune des candidates.

Qui sont les candidates à Miss France 2022 ? Le 19 novembre 2021 à 15h21 - Les 29 candidates à Miss France se sont envolées pour La Réunion et se préparent actuellement pour le soir de l'élection, le 11 décembre prochain. Au programme de ce séjour paradisiaque : la séance de photo en maillot de bain, des activités et ateliers pour se préparer à être la parfaite Miss France, mais surtout le test de culture générale, déterminant pour établir le top 15. Comme a pu l'expliquer Sylvie Tellier à l'occasion de son passage au JT de 13 heures sur TF1 le 17 novembre dernier, cette promotion 2022 est composée de plusieurs reines de beauté aux profils atypiques. Parmi les participantes à Miss France, qui espèrent toutes succéder à Amandine Petit, on trouve en effet des femmes qui ont déjà un joli CV en main. Miss Picardie se distingue en tant que sapeur-pompier et conseillère municipale, tandis que Miss Auvergne a mis entre parenthèse sa carrière de médecin pour l'élection, profession qu'elle exerce depuis un an. De son côté, Miss Pays-de-la-Loire se destine à une carrière de pilote de ligne. De quoi susciter des vocations chez les spectateurs et spectatrices qui regarderont le show sur TF1 ? En attendant de le découvrir, vous pouvez désigner votre favorite et découvrir les photos officielles de toutes les Miss régionales.

Des profils atypiques parmi les candidates à Miss France. Sylvie Tellier et les 29 candidates à Miss France étaient invitées du Jt de 13 heures sur TF1 ce mercredi 17 novembre 2021. L'occasion de présenter cette promotion 2022 qui regorge de "profils très particuliers" : une future pilote de ligne, une jeune femme pompier, une médecin diplômée depuis un an, autant de personnalités qui promettent de briller sur la scène de Caen, le 11 décembre prochain.

Quel est le thème de l'élection 2022 de Miss France ? Lors de la conférence de presse de Miss France, qui s'est tenue ce mercredi 17 novembre 2021 avant que les candidates ne s'envolent pour La Réunion, le directeur des programmes de flux de TF1 Rémi Faure a dévoilé le thème de la soirée 2022 : les comédies musicales. Un tableau d'ouverture sur le thème du Roi Lion est prévu, avec des choristes de gospel et des danseurs de claquettes sur scène.

Les candidates partent aujourd'hui pour leur voyage de préparation Après plusieurs semaines d'attente, c'est le grand jour pour les candidates à Miss France 2022. Les 29 Miss régionales en compétition s'envolent ce mercredi 17 novembre 2021 pour La Réunion, où se déroulera leur voyage de préparation. Au programme : des activités, des ateliers, mais aussi le test de culture générale et le photoshoot en maillot de bain. Par la suite, les participantes rentreront en France, à Caen, pour se préparer au grand soir.

Les candidates à Miss France 2022 auront un contrat de travail L'élection Miss France a été attaqué en justice par l'association Osez le féminisme, jugeant le concours sexiste et dénonçant le fait que l'élection enfreigne le droit du travail. Pour répliquer, Alexia Laroche-Joubert, cheffe de la production de l'émission, a annoncé un grand changement pour les candidates lors d'une conférence de presse qui s'est tenue ce mercredi 17 novembre 2021 : "Les 29 miss auront des contrats de travail dans le cadre de la cérémonie à Caen". Elle en a également profité pour critiquer "ces polémiques par des groupes néo-féministes [qui] ne sont que du buzz. Je voulais les rencontrer mais ce n’est pas possible de discuter avec elles car elles ne veulent qu’une seule chose : tuer le concours".

Les photos officielles des candidates de Miss France 2022 sont disponibles ! Ça y est ! Trois semaines avant la soirée d'élection de Miss France 2022, les organisateurs du concours ont mis à disposition de la presse les portraits officiels des vingt-neuf candidates qui prendront part à l'élection du 11 décembre 2021. L'occasion pour les fans de se faire un avis sur leurs candidates favorites pour remporter le concours. Rappelons que l'an dernier, c'est Amandine Petit qui avait été élue Miss France et a ainsi représenté le pays pendant une année.

"L'aventure commence", top départ pour Miss France 2022 Le 16 novembre 2021 à 9h59 - Le lancement est donné par Sylvie Tellier : l'aventure Miss France 2022 a débuté ce lundi 15 novembre 2021. Celle qui s'occupe des candidates en coulisse avant le soir de l'élection, le 11 décembre prochain a annoncé sur Instagram que les Miss régionales étaient enfin toutes réunies à Paris, quelques jours seulement avant de s'envoler pour leur voyage de préparation à La Réunion. "Et bien, nous y sommes : un an de préparation pour cette belle élection de Miss France 2022. Jour J, top départ : les candidates sont arrivées ! L'aventure commence !" a-t-elle commenté dans plusieurs de ses stories sur le réseau social. Dans les publications de Sylvie Tellier, on découvre que les candidates à Miss France se sont rencontrées pour la première fois, ont reçu leurs écharpes, été briefées par le producteur de l'émission, mais ont également reçu plusieurs cadeaux. Dans les prochains jours, les candidates au concours de beauté 2022 vont s'envoler pour La Réunion afin de se préparer au grand soir, de se frotter au test de culture générale, mais également d'immortaliser ces quelques jours à travers les clichés officiels et les photos en maillot de bain. À la suite de ce séjour, les candidates passeront deux semaines à Caen pour répéter avant le 11 décembre, soir de l'élection où nous connaitrons le nom de celle qui succèdera à Amandine Petit.

Qui va représenter la France au concours de Miss Univers ?

Le 14 novembre 2021 à 11h15 - Miss France n’est pas l’unique concours de beauté de cette fin d’année 2021. Si l’élection nationale pour élire la reine de beauté 2022 se tient le 11 décembre prochain au Zénith de Caen, d'autres rendez-vous sont très attendus à l'échelle internationale : l’élection Miss Monde se déroulera le 16 décembre à Porto Rico, tandis que Miss Univers est organisé le 12 décembre en Israël. Cependant, Amandine Petit, l'actuelle Miss France, ne participe à aucune de ces deux élections. April Benayoum, sa première dauphine, qui avait d’ailleurs subi de nombreuses attaques antisémites le soir de l’élection 2021, portera les couleurs de la France pour Miss Monde. A l’inverse, Clémence Botino, Miss France 2020, représentera l’Hexagone lors de l’élection Miss Univers. L’une d’elle remportera-t-elle l'une de ces couronnes internationales ? Il faut encore patienter quelques semaines pour le découvrir.

Quel est le programme avant l'élection Miss France ? Le 13 novembre 2021 à 12h02- Les 29 Miss régionales, candidates à l'élection Miss France 2022, sont désormais connues. C'est donc un mois chargé qui s'annonce pour les participantes du concours de beauté avant le grand soir, le 11 décembre 2021 au Zénith de Caen. Durant le mois de novembre, les candidates s'envolent pour le traditionnel voyage de préparation, qui se déroule cette année à La Réunion. Alors que ce séjour a des airs de vacances paradisiaques, il n'en est rien puisque plusieurs échéances cruciales pour le soir de l'élection se déroulent lors de ce voyage. Parmi les échéances du voyage de préparation à Miss France, notons le traditionnel test de culture général, qui compte afin de déterminer quelles candidates feront partie du top 15 ou non. Lors de ce voyage de préparation, les participantes au concours feront également leurs premières photos officielles, dotn les clichés en maillot de bain. Plusieurs activités et ateliers seront également organisés pour les entraîner à défiler sur le podium de Miss France. Une fois rentrées en France, elle passeront un oral devant le jury qui déterminera à cette occasion lesquelles feront partie des 15 premières candidates sélectionnées pour la suite du concours ou non. Par la suite, elles s'entraîneront à défiler et répéteront pour assurer le show au Zénith de Caen et se démarquer auprès du public. Car n'oublions pas, celui-ci doit également être convaincu puisqu'il choisira laquelle d'entre elles succèdera à Amandine Petit.

Le salaire des Miss France "pas à la hauteur" ? L'avis de Vaimalama Chaves Le 12 novembre 2021 à 10h03 - Au micro de Télé Star Play, Vaimalama Chaves, Miss France 2019, a estimé que le salaire des Miss France n’était “pas à la hauteur” des tâches exigées. En effet, une gagnante du concours de beauté gagne environ 3 000 euros par mois selon ses révélations. Cependant, Sylvie Tellier et la société Miss France se sont toujours bien gardées de révéler le salaire exact que touchent les gagnantes de l'élection, révélant seulement qu’elles avaient un salaire équivalent à celui d’un cadre supérieur. A ceci, s’ajoute un appartement de fonction dans Paris, mais également de nombreux cadeaux. “Il n’est pas à la hauteur de ce qu’on fait, a estimé Vaimalama Chaves dans l’émission L’Instant de luxe. Imaginez, on travaille officiellement six jours sur sept, donc officieusement on ne travaille pas tout à fait ça… On est amenées à quitter notre appartement à 6 heures du matin. Donc, à 6 heures, il faut qu’on soit déjà prêtes, maquillées, coiffées, habillées… au taquet. Et dès qu’on sort de chez nous, on doit afficher un sourire constant, jusqu’à ce qu’on rentre.” L’ancienne Miss France a également déploré le rythme des déplacements et des voyages auxquels sont soumises les reines de beauté. Elle a toutefois précisé qu’elle ne prenait pas en compte les cadeaux et avantages lorsqu’elle pointait du doigt le salaire des Miss France.