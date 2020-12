"Les Enfoirés 2021 : les concerts seront enregistrés sans public"

Les concerts des Enfoirés se feront sans public pour cette édition 2021. Les conditions sanitaires ne permettent pas l'accueil de milliers de personnes pour cet évènement.

[Mis à jour le 10 décembre 2020 à 15h00] Ce jeudi 10 décembre 2020, les Enfoirés ont annoncé une mauvaise nouvelle sur leurs réseaux sociaux. En effet, suite à la crise sanitaire de la Covid-19 et des restrictions sanitaires qui en découlent, les concerts se joueront mais sans public. Ayant lieu cette année à la Halle Tony Garnier de Lyon, les concerts seront enregistrés entre le 14 et le 17 janvier 2021. Ce spectacle intitulé "2021 Les Enfoirés à côté de vous" sera diffusé à la télévision comme chaque année, vers le mois de mars. Il sera également disponible à la vente en double DVD et double CD. Il s'agira de la seule façon de revoir le concert puisque TF1 n'offre pas de visionnage en replay pour aider la récolte de fonds pour Les Restos du cœur. Sachez par ailleurs que chaque CD ou DVD acheté représente 17 repas distribués par l'association. Vous pouvez toujours acheter le spectacle 2020 "Le Pari(s) des Enfoirés", avec le CD à 19,99€ ou le DVD à 24,99€.

Cette année, les Restos du Cœur appellent plus que jamais au soutien pour cette édition inédite. L'absence du public va entraîner une baisse considérable d'argent récolté puisqu'aucun billet de concert, valant habituellement entre 45€ et 75€ l'unité, ne sera vendu cette année. Vous pouvez d'ores et déjà soutenir les Restos du Cœur en devenant bénévole, en faisant des dons ponctuels ou réguliers d'argent ou de nourriture. Pour en savoir plus, vous pouvez vous diriger sur le site officiel des Restos du Cœur.

Nous ne connaissons pas encore la liste des artistes qui feront partie des Enfoirés 2021, mais ils devraient être une quarantaine comme les années précédentes. On devrait néanmoins retrouver des artistes habitués de l'événement comme Jenifer, Soprano, Michèle Laroque, Mimie Mathy, Zazie, Patrick Fiori, Christophe Willem ou encore Liane Foly. A noter que Vianney devrait également rejoindre la troupe des Enfoirés cette année, après avoir composé On trace, leur hymne de 2019.

L'hymne 2021 des Enfoirés n'est pas encore connu. Celui de 2020, qui s'intitule A côté de toi a été composé par Boulevard des Airs et par le chanteur Tibz. Pour rappel, une chanson achetée permet d'offrir un repas pour Les Restos du Cœur. Vous pouvez écouter et télécharger l'hymne 2020 sur le site des Enfoirés, avant de faire de même avec le prochain.

Dans la logique des Restos du Cœur, le spectacle des Enfoirés n'est jamais disponible en replay sur le site de TF1. En effet, l'association cherche à vendre le maximum de DVD et CD dès le lendemain de la diffusion. Le but est de récolter le plus d'argent possible pour aider les plus défavorisés, il serait illogique de proposer le concert en replay gratuit. Les téléspectateurs qui souhaitent revoir le programme devront mettre la main au porte-monnaie.