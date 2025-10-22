NRJ Music Awards 2025 : un nouveau palmarès dévoilé, la liste des nommés et des artistes invités
La 27e édition des NRJ Music Awards a été fixée le 31 octobre à Cannes. Entre artistes confirmés et étoiles montantes, la soirée promet d'être inoubliable. Voici tous les artistes nommés et les invités.
Les NRJ Music Awards font leur grand retour en 2025, à Cannes, pour une 27e édition très attendue le 31 octobre prochain. Rendez-vous incontournable du music business en France, la cérémonie mettra à l'honneur les artistes qui ont marqué l'année. Nikos Aliagas sera une nouvelle fois aux commandes de l'événement pour animer la soirée en direct sur TF1.
Cette année, les fans des NRJ Music Awards espèrent voir triompher leurs chouchous révélés dans la nouvelle saison de Star Academy, partenaire de l'événement, comme Lénie, Pierre Garnier, Héléna, Marine ou encore Marguerite. Ces deux dernières s'affronteront d'ailleurs dans la catégorie "Révélation francophone féminine". Héléna, 23 ans, pourrait aussi décrocher la statuette d'"Artiste féminine francophone de l'année" face à des pointures comme Aya Nakamura, Charlotte Cardin, Louane et Vanessa Paradis.
Une liste d'invités alléchante aux NRJ Music Awards
Côté artistes confirmés, la liste des invités de marque est alléchante. Le chanteur britannique Ed Sheeran, parrain de la Star Academy cette saison, a confirmé sa venue. Le girl band américain Les Katseye fera aussi le déplacement dans l'espoir de repartir avec le prix de la "Révélation internationale". Nommé dans les catégories "Collaboration/duo international" et "Concert francophone", le DJ Snake sera présent, tout comme Pierre Garnier, Amir, Charlotte Cardin ou Keblack.
Les amitiés nouées à la Star Academy seront mises à l'épreuve puisque Pierre Garnier et son binôme Lénie sont tous deux nommés dans la catégorie "Collab'/Duo Francophone de l'Année", le premier pour son titre avec Matt Pokora, la seconde pour sa chanson avec Jungeli.
La liste des nommés par catégorie aux NRJ Music Awards
Au total, une quinzaine de prix seront décernés les des NRJ Music Awards 2025, comme ceux de la "Chanson internationale", des collaborations, du clip, du DJ ou encore de la "Tournée francophone". La catégorie "Social Hit", plébiscitée par le jeune public, fait son retour.
Parmi les nommés à ces NRJ Music Awards, Alex Warren confirme son ascension fulgurante. Celui qui s'est imposé sur les plateformes avec son hit "Ordinary" est représenté dans les catégories "Artiste Masculin International", "Hit International" et "Révélation Internationale". Les DJ David Guetta et DJ Snake sont aussi parmi les plus présents. En plus de leur catégorie propre, le premier se trouve dans la catégorie "Social Hit", grâce à son remix de "Golden" issu du film KPop Demon Hunters et le second dans les catégories "Collab'/duo International" et "Concert Francophone". Voici tous les nommés de cette édition 2025 :
Artiste Féminine Francophone
- Aya Nakamura
- Charlotte Cardin
- Helena
- Louane
- Vanessa Paradis
Artiste Masculin Francophone
- Amir
- Gims
- Jul
- Kendji Girac
- Pierre Garnier
- Ridsa
Révélation Masculine Francophone avec NRJ Mobile
- Dr. Yaro
- Guy2Bezbar
- Joé Dwèt Filé
- Julien Lieb
- Léman
Révélation Féminine Francophone avec NRJ Mobile
- Linh
- Luiza
- Marguerite
- Marine
- Miki
- Theodora
Révélation Internationale
- Alex Warren
- Doechii
- Gracie Abrams
- Katseye
- Lola Young
- Sombr
Collab'/Duo Francophone
- Jungeli x Lenie - "À Tes Côtés"
- Keblack Ft. Guy2Bezbar - "Melrose Place"
- Pierre Garnier, M. Pokora - "Chaque Seconde"
- Stromae, Pomme - "Ma Meilleure Ennemie"
- Superbus & Hoshi (Feat. Nicola Sirkis) - "Lola"
- Vitaa feat Julien Doré - "Viens on essaie"
Collab'/Duo International
- David Guetta, Hypaton, Bonnie Tyler - "Together"
- DJ Snake & Bipolar Sunshine - "Paradise"
- Enrique Iglesias x Pitbull x IAmChino - "Tamo Bien"
- Paul Kalkbrenner & Stromae - "Que Ce Soit Clair"
- Rosé & Bruno Mars - "APT."
- Sebastian Ingrosso - "A New Day" (feat. Celine Dion)
Artiste Féminine Internationale
- Chappell Roan
- Doja Cat
- Karol G
- Lady Gaga
- Miley Cyrus
- Sabrina Carpenter
Artiste Masculin International
- Alex Warren
- Benson Boone
- Damiano David
- Ed Sheeran
- J Balvin
- Myles Smith
Hit International
- Alex Warren - "Ordinary"
- Damiano David - "Next Summer"
- Ed Sheeran - "Azizam"
- Lady Gaga - "Abracadabra"
- Lola Young - "Messy"
- Myles Smith - "Nice to Meet You"
Social Hit
- Aya Nakamura & Joé Dwèt Filé - "Baddies"
- Bad Bunny - "DtMF"
- Chappell Roan - "Pink Pony Club"
- Doechii - "Anxiety"
- KPop Demon Hunters - "Golden" (David Guetta Remix)
- Theodora - "Fashion Designa"
Concert Francophone
- DJ Snake
- Gims
- Indochine
- Jul
- Julien Doré
- Santa
DJ
- Calvin Harris
- David Guetta
- DJ Snake
- R3hab
- Trinix
Il est déjà possible de voter pour vos artistes favoris. Pour le faire, il faut se rendre sur le site NRJ.fr ou sur l'application NRJ, en choisissant chaque jour un artiste maximum parmi les nommés dans chacune des catégories. Les votes sont gratuits et ouverts jusqu'au 31 octobre à 12h00.
Le palmarès des NRJ Music Awards
L'an dernier, les grands gagnants des NRJ Music Awards étaient Benson Boone (révélation internationale), Pierre Garnier (révélation francophone), Vitaa (artiste féminine francophone), Taylor Swift (artiste féminine internationale), The Weeknd (artiste masculin international) ou encore Indochine (groupe francophone) et Coldplay (groupe international). Malgré la polémique née des accusations de harcèlement sexuel contre Slimane quelques jours avant la cérémonie, l'organisation avait choisi de maintenir sa présence et sa nomination, rappelant "que la présomption d'innocence est très importante" (il a finalement été condamné en septembre 2025).
Le chanteur était monté sur scène en larmes pour recevoir le trophée d'artiste masculin francophone. Un choix décrié par certains artistes en coulisses. Le discours de Nicola Sirkis en plein milieu de ces NRJ Music Awards bousculés, n'était pas non plus passé inaperçu. Le chanteur d'Indochine, qui avait été sacré groupe francophone de l'année, avait dédié son trophée à "tous ceux qui subissent le harcèlement moral, scolaire ou sexuel".
- Révélation francophone : Pierre Garnier
- Révélation internationale : Benson Boone
- Artiste féminine francophone : Vitaa
- Artiste féminine internationale : Taylor Swift
- Artiste masculin francophone : Slimane
- Artiste masculin international : The Weeknd
- Hit international : Beautiful Things - Benson Boone
- Duo Francophone : Dadju & Tayc - I love you
- Duo International : Lady Gaga & Bruno Mars - Die With A Smile
- Groupe francophone : Indochine
- Groupe international : Coldplay
- Meilleur DJ : David Guetta
- Social Hit : Petit Génie - Jungeli ft. Imen Es
- Meilleur concert : Bigflo et Oli