NRJ Music Awards 2025 : un nouveau palmarès dévoilé, la liste des nommés et des artistes invités

La 27e édition des NRJ Music Awards a été fixée le 31 octobre à Cannes. Entre artistes confirmés et étoiles montantes, la soirée promet d'être inoubliable. Voici tous les artistes nommés et les invités.

Les NRJ Music Awards font leur grand retour en 2025, à Cannes, pour une 27e édition très attendue le 31 octobre prochain. Rendez-vous incontournable du music business en France, la cérémonie mettra à l'honneur les artistes qui ont marqué l'année. Nikos Aliagas sera une nouvelle fois aux commandes de l'événement pour animer la soirée en direct sur TF1.

Cette année, les fans des NRJ Music Awards espèrent voir triompher leurs chouchous révélés dans la nouvelle saison de Star Academy, partenaire de l'événement, comme Lénie, Pierre Garnier, Héléna, Marine ou encore Marguerite. Ces deux dernières s'affronteront d'ailleurs dans la catégorie "Révélation francophone féminine". Héléna, 23 ans, pourrait aussi décrocher la statuette d'"Artiste féminine francophone de l'année" face à des pointures comme Aya Nakamura, Charlotte Cardin, Louane et Vanessa Paradis.

Côté artistes confirmés, la liste des invités de marque est alléchante. Le chanteur britannique Ed Sheeran, parrain de la Star Academy cette saison, a confirmé sa venue. Le girl band américain Les Katseye fera aussi le déplacement dans l'espoir de repartir avec le prix de la "Révélation internationale". Nommé dans les catégories "Collaboration/duo international" et "Concert francophone", le DJ Snake sera présent, tout comme Pierre Garnier, Amir, Charlotte Cardin ou Keblack.

Les amitiés nouées à la Star Academy seront mises à l'épreuve puisque Pierre Garnier et son binôme Lénie sont tous deux nommés dans la catégorie "Collab'/Duo Francophone de l'Année", le premier pour son titre avec Matt Pokora, la seconde pour sa chanson avec Jungeli.

Au total, une quinzaine de prix seront décernés les des NRJ Music Awards 2025, comme ceux de la "Chanson internationale", des collaborations, du clip, du DJ ou encore de la "Tournée francophone". La catégorie "Social Hit", plébiscitée par le jeune public, fait son retour.

Parmi les nommés à ces NRJ Music Awards, Alex Warren confirme son ascension fulgurante. Celui qui s'est imposé sur les plateformes avec son hit "Ordinary" est représenté dans les catégories "Artiste Masculin International", "Hit International" et "Révélation Internationale". Les DJ David Guetta et DJ Snake sont aussi parmi les plus présents. En plus de leur catégorie propre, le premier se trouve dans la catégorie "Social Hit", grâce à son remix de "Golden" issu du film KPop Demon Hunters et le second dans les catégories "Collab'/duo International" et "Concert Francophone". Voici tous les nommés de cette édition 2025 :

Artiste Féminine Francophone

Aya Nakamura

Charlotte Cardin

Helena

Louane

Vanessa Paradis

Artiste Masculin Francophone

Amir

Gims

Jul

Kendji Girac

Pierre Garnier

Ridsa

Révélation Masculine Francophone avec NRJ Mobile

Dr. Yaro

Guy2Bezbar

Joé Dwèt Filé

Julien Lieb

Léman

Révélation Féminine Francophone avec NRJ Mobile

Linh

Luiza

Marguerite

Marine

Miki

Theodora

Révélation Internationale

Alex Warren

Doechii

Gracie Abrams

Katseye

Lola Young

Sombr

Collab'/Duo Francophone

Jungeli x Lenie - "À Tes Côtés"

Keblack Ft. Guy2Bezbar - "Melrose Place"

Pierre Garnier, M. Pokora - "Chaque Seconde"

Stromae, Pomme - "Ma Meilleure Ennemie"

Superbus & Hoshi (Feat. Nicola Sirkis) - "Lola"

Vitaa feat Julien Doré - "Viens on essaie"

Collab'/Duo International

David Guetta, Hypaton, Bonnie Tyler - "Together"

DJ Snake & Bipolar Sunshine - "Paradise"

Enrique Iglesias x Pitbull x IAmChino - "Tamo Bien"

Paul Kalkbrenner & Stromae - "Que Ce Soit Clair"

Rosé & Bruno Mars - "APT."

Sebastian Ingrosso - "A New Day" (feat. Celine Dion)

Artiste Féminine Internationale

Chappell Roan

Doja Cat

Karol G

Lady Gaga

Miley Cyrus

Sabrina Carpenter

Artiste Masculin International

Alex Warren

Benson Boone

Damiano David

Ed Sheeran

J Balvin

Myles Smith

Hit International

Alex Warren - "Ordinary"

Damiano David - "Next Summer"

Ed Sheeran - "Azizam"

Lady Gaga - "Abracadabra"

Lola Young - "Messy"

Myles Smith - "Nice to Meet You"

Social Hit

Aya Nakamura & Joé Dwèt Filé - "Baddies"

Bad Bunny - "DtMF"

Chappell Roan - "Pink Pony Club"

Doechii - "Anxiety"

KPop Demon Hunters - "Golden" (David Guetta Remix)

Theodora - "Fashion Designa"

Concert Francophone

DJ Snake

Gims

Indochine

Jul

Julien Doré

Santa

DJ

Calvin Harris

David Guetta

DJ Snake

R3hab

Trinix

Il est déjà possible de voter pour vos artistes favoris. Pour le faire, il faut se rendre sur le site NRJ.fr ou sur l'application NRJ, en choisissant chaque jour un artiste maximum parmi les nommés dans chacune des catégories. Les votes sont gratuits et ouverts jusqu'au 31 octobre à 12h00.

L'an dernier, les grands gagnants des NRJ Music Awards étaient Benson Boone (révélation internationale), Pierre Garnier (révélation francophone), Vitaa (artiste féminine francophone), Taylor Swift (artiste féminine internationale), The Weeknd (artiste masculin international) ou encore Indochine (groupe francophone) et Coldplay (groupe international). Malgré la polémique née des accusations de harcèlement sexuel contre Slimane quelques jours avant la cérémonie, l'organisation avait choisi de maintenir sa présence et sa nomination, rappelant "que la présomption d'innocence est très importante" (il a finalement été condamné en septembre 2025).

Le chanteur était monté sur scène en larmes pour recevoir le trophée d'artiste masculin francophone. Un choix décrié par certains artistes en coulisses. Le discours de Nicola Sirkis en plein milieu de ces NRJ Music Awards bousculés, n'était pas non plus passé inaperçu. Le chanteur d'Indochine, qui avait été sacré groupe francophone de l'année, avait dédié son trophée à "tous ceux qui subissent le harcèlement moral, scolaire ou sexuel".