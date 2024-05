The Voice, la finale : un imprévu de dernière minute, un drame et un scandale pour finir

La grande finale de The Voice 2024 a été programmée sur TF1 ce samedi 25 mai, à 21h10. Avant l'émotion, le télé-crochet a surtout été secoué par des tensions...

En direct

20:07 - Un bébé né à quelques heures de la finale de The Voice Adnaé avait visiblement une excellente raison de manquer la finale de The Voice. La chanteuse a en effet accouché ce mercredi 22 mai comme elle l'a elle même annoncé le lendemain sur son compte Instagram. Dans une story où on la voit alitée à l'hôpital, elle a écrit : "Hello, j'ai un truc à vous dire", au milieu d'émojis dont un de bébé. Dans une seconde story, elle montre enfin son enfant endormi et emmitouflé dans une gigoteuse, avec la mention : "Finaliste The Voice 13, 22 mai 2024".

19:58 - "Ce n’est pas possible d'être présente lors de cette finale" Adnaé s'est de nouveau expliquée auprès de Télé Loisirs : "J’attends un enfant et comme je vis au Mozambique. La date d’accouchement est très proche de la finale, ce n’est pas possible d'être présente lors de cette finale", a assuré la jeune femme de 32 ans, qui laisse donc sa place à sa concurrente Iris qu'elle avait battue avec 54,3 % des voix lors de la demi-finale.

19:48 - Un abandon surprise juste avant la finale Via son compte Instagram, Adnaé, initialement qualifiée pour la finale, s'est livrée à une annonce inattendue quelques heures seulement après sa demi-finale qualificative la semaine dernière. Enceinte, elle a décidé d'abandonner : "La demi-finale était enregistrée en avance, depuis, mon petit bout de chou a bien poussé. L'arrivée de bébé et le calendrier de la finale étant serrés, les voyages entre le Mozambique et la France ne sont pas envisageables pour moi...", a-t-elle expliqué.

19:39 - Qui sont les finalistes de The Voice 2024 ? Première info clé de cette finale de The Voice, les finalistes de ce soir sont donc Baptiste Sartoria (équipe Vianney), Alphonse (coachée par Zazie), Gabriel Lobao (team Mika) et Iris, après l'abandon surprise d'Adnaé dans l'équipe de Bigflo et Oli, ainsi que Shanys, la finaliste choisie par Camille Lellouche dans la compétition parallèle "The Voice : comeback". Chacun va interpréter un titre solo ainsi qu'un duo avec son coach, avant le vote final du public.