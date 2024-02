The Voice 2024 : les membres du jury quittent leurs sièges pour protester

The Voice, dont la nouvelle saison est diffusée en ce moment sur TF1 ce samedi 10 février 2024 présente de nouveaux candidats très doués puisqu'ils ont suscité l'adhésion de tout le jury. Afin de protester contre un candidat trop partial envers Mika, les membres du jury ont carrément quitté leur siège pour aller s'asseoir dans le public. Suivez en direct les premières auditions à l'aveugle.

En direct

22:43 - Un candidat fan de Mika provoque l'agacement amusé des jurés Un jeune candidat qui a provoqué l'enthousiasme du jury entier, a cependant fait lever Zazie, Bigflo & Oli et Vianney de protestation. Ces derniers ont préféré rejoindre le public car conscients de n'avoir aucune chance d'être choisis face à Mika. Le candidat a en effet interprété l'un de ses titres, était habillé de la même manière que lui et vit à Londres comme lui. Les jurés sont donc allés s'asseoir dans le public en attendant la fin de ce que Bigflo a qualifié de "pire suspense de l'histoire de la télé".

22:27 - Que devient Aurélien Vivos, gagnant de l'édition 2023 ? Aurélien Vivos, gagnant de la saison 12 de The Voice, a pu, grâce à sa victoire, quitter son travail de magasinier et sortir un EP de 5 reprises en novembre 2023. Le chanteur a également été choisi comme tête de proue de la tournée de Zéniths des "500 voix pour Queen". Il est donc en tournée jusqu'en avril prochain. Après cela, l'artiste a prévu un disque de chansons originales et un tournée individuelle d'une quarantaine de dates. On voit donc que The Voice lui a permis d'enfin vivre de sa musique !

22:13 - Un candidat, véritable sosie vocal de Jacques Brel, étonne le plateau Alphonse n'a que 17 ans mais ce jeune homme, sosie vocal et possédant des ressemblances physiques avec Jacques Brel, vient de faire se retourner Zazie et Vianney. L'ensemble du jury note cependant avec admiration le talent de mimétisme, tout en appelant le jeune homme à développer sa propre identité musicale.

22:03 - Zazie bloquée deux fois de suite par ses pairs Zazie, manifestement très crainte par ses compagnons du jury, vient d'être bloquée par Mika puis Vianney pour l'empêcher de gagner des talents. Un blocage que la chanteuse vit plutôt mal manifestement puisqu'elle vient de demander à ses pairs d'arrêter de faire cela. Bonne nouvelle pour elle cependant, il n'y a plus que Bigflo &Oli qui peuvent en user contre elle désormais.

21:54 - Une candidate de 16 ans impressionne tout le monde Manuela, 16 ans, vient d'impressionner l'intégralité du jury qui s'est retourné mais aussi les internautes en interprétant "Quand on n'a que l'amour" de Jacques Brel. "Incroyable cette petite", "Magnifique j’espère qu’elle ira loin bravo"

21:42 - Pourquoi « The Voice » marche mieux en France qu’ailleurs selon Mika Pour Mika, de retour dans le jury après une absence de 5 ans au sein du programme (hormis un passage dans l’édition All Stars en 2021), si l’édition française de The Voice a réussi à lancer la carrière de plusieurs stars, contrairement au reste du monde, c’est pour plusieurs raisons comme il l’a confié à France Info : « Peut-être qu'en France c'est moins la démonstration vocale et moins d'acrobaties de virtuoses. Et il y a des choses qui sont un peu plus atypiques. Une confluence de différentes cultures, de styles qui ont le droit de rentrer dans l'émission, de s'exprimer. Kendji en est un exemple »

21:29 - Quatre fauteuils retournés dès le premier candidat Stolt, premier candidat de la saison à s'élancer sur la scène de cette nouvelle saison de The Voice, interprète un titre de James Brown et parvient à obtenir les fauteuils retournés de tous les coachs. Ceux-ci sont très motivés pour le convaincre de rejoindre leur équipe. S'ils se battent comme ça pour chaque candidat, pas étonnant que les tournages aient duré "jusqu'à 2h du matin" comme l'affirmait Zazie au cours d'une interview.

21:20 - Les coachs ouvrent le bal avec un titre de M Après un générique présentant toutes les stars nées grâce à The Voice depuis 10 ans, les coachs ouvrent le show avec le titre "Je dis aime" de l'artiste M. Les internautes semblent ravis de cette performance même si certains regrettent Star Academy qui occupait jusqu'alors le créneau du samedi soir. Pour Nikos, pas trop de changement puisque c'est lui aussi qui anime The Voice. Plus de 60 000 personnes ont tenté le casting et les 100 meilleurs d'entre eux vont désormais passer les castings à l'aveugle.

21:13 - Les auditions à l'aveugle commencent ! Et voilà, la première soirée des auditions à l'aveugle viennent de débuter sur TF1 ! Zazie, Bigflo & Oli, Vianney et Mika vont devoir sélectionner leurs candidats. Pour les candidats refusés, il reste cependant une chance supplémentaire d'intégrer la compétition cette année. En effet, Camille Lellouche va monter sa propre équipe secrète en parallèle de l'émission officielle. L'un des membres de cette équipe secrète rejoindra, après avoir battu ses 7 camarades, la compétition lors des demi-finales !

20:54 - Une saison très bavarde ! Cette saison, l’ensemble des coachs a pu être vu dans la bande-annonce en train d’argumenter passionnément pour convaincre des talents de rejoindre leur équipe. Mais vous ne verrez en fait pas le quart de ce que les jurés ont bien pu dire aux candidats. Comme le rapporte 20 Minutes, certains débraies duraient en effet bien plus d’un quart d’heure. Une manière, selon le producteur de l’émission, Matthieu Grelier, de « refléter la générosité des coachs » : « Je ne leur dis rien. C’est l’une des clés de notre "The Voice" : on leur dit de faire comme ils le sentent, comme ils ont envie, affirme le producteur. Et il se trouve qu’ils ne sont pas langue de bois ». Pour Mika, cela permet également d’expliquer aux personnes non-choisies ce refus : « Si je prends le temps de m’exprimer, ce n’est pas, me concernant, pour les réconforter mais pour avoir une conversation sérieuse. Il faut parler sincèrement, humainement et techniquement à des personnes qui ont le courage de chanter devant des fauteuils qui leur tournent le dos ».

20:23 - La nouveauté de cette saison expliquée On vous le disait en tête d’article, cette saison, The Voice compte une grande nouveauté. Camille Lellouche, chanteuse, humoriste, comédienne… va posséder sa propre équipe au sein du télé-crochet. Mais cette équipe sera celle de l’ombre, puisqu’à l’instar de la Brigade cachée pour Top Chef, les autres jurés ignoreront son existence. Camille Lellouche pourra ainsi sauver 6 candidats des auditions à l’aveugle ainsi que deux autres lors des Cross Battles. Puis à la fin de celles-ci, l’un des membres de l’équipe de Camille Lellouche réintégrera directement la compétition en demi-finale ! Déjà présente à l’international, cette compétition parallèle a vu finalement trois de ses membres remporter la compétition officielle.

20:03 - Une candidate éliminée par erreur avant d’être rappelée en dernière minute ! Une des candidates de cette nouvelle saison de The Voice a vécu une sacrée mésaventure. Alors qu’elle avait passé toutes les étapes de sélection avant l’audition à l’aveugle et qu’on lui avait annoncé avoir été sélectionnée, Manuela, 17 ans, a pourtant reçu quelques jours avant l’épreuve un mail lapidaire lui indiquant qu’elle n’était finalement pas retenue. Télé-Loisirs rapporte qu’elle s’est indignée auprès de la production de cette nouvelle. Bien lui en a pris puisqu’elle a ensuite reçu un nouveau mail expliquant l’avoir confondue avec une autre candidate et que sa participation à elle était confirmée : "J’ai reçu alors un nouveau mail dix minutes plus tard en me disant que c’était bien une erreur et que j’étais prise ! C’était fou ! ».

19:39 - Pourquoi Mika est de retour dans le jury de The Voice Après quelques années d’absence, Mika est de retour au sein du jury ! Et ce retour n’est pas dû au hasard. En effet, le juré qui avait quitté son poste sans doute par lassitude, a retenté l’expérience en espérant que les choses avaient bougé. Il n’a pas été déçu selon ce qu’il disait lors de la conférence de presse en janvier dernier : « L'esprit, le feeling et l'énergie ont changé. Les gens qui se présentent sont plus éclectiques, plus liés avec ce qu'il se passe à l'extérieur musicalement parlant. Je trouve que l'énergie est différente. C'est à la fois plus amusant et plus compétitif, mais sans malice, sans méchanceté ».