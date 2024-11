Black Friday Amazon : des promos déjà à -75%, mais attention ! Les vrais bons plans sont bien cachés

Amazon a lancé son Black Friday 2024 ce vendredi. Des rabais très agressifs vont déjà jusqu'à 50%, 60% voire 75% sur le site. Certaines réductions moins impressionnantes sont aussi de vrais bons plans. On fait pour vous le tour des promos...

Le Black Friday Amazon 2024 est bel et bien lancé depuis minuit ce vendredi 29 novembre. Dans sa page consacrée à la Black Friday Week depuis plus d'une semaine, le géant de la vente en ligne a ajouté des dizaines d'offres depuis ce matin et continue à casser les prix. Les rabais affichés par Amazon sont déjà très nombreux à -50%, -60%, -70%, voire -75%. Et pour les trouver c'est facile : il suffit de filtrer par pourcentage de réduction en haut de la page (sur mobile).

Mais attention : lors du Black Friday Amazon, il faut bien distinguer les plus gros deals en termes d'affichage des vrais bons plans, qui sont ailleurs un peu plus difficiles à dénicher. Des promos peut être moins belles sur le papier, mais qui concernent les produits de marque et qui comptent. Depuis le début de ce Black Friday Amazon, nous scrutons un maximum d'offres mises en ligne sur Amazon. Et on a d'ores et déjà listé de nombreuses offres qui valent vraiment le détour.

Le Black Friday continue ! Continuez à suivre ci-dessous les prix les plus intéressants repérés chez le cybermarchand le plus populaire de la planète. Attention : entre le moment où nous postons les offres et celui où vous les découvrez, les prix peuvent évoluer très vite et le stock fondre brutalement !