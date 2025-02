Bénie soit Sixtine : une histoire vraie derrière le téléfilm, dans le piège des catholiques intégristes

"Bénie soit Sixtine" est un téléfilm événement programmé sur France 2. Une fiction coup de poing adaptée d'un roman sur une jeune femme qui tombe dans le piège d'un mariage toxique.

C'est un téléfilm événement comme France Télévisions en diffuse régulièrement tout au long de l'année pour sensibiliser sur des sujets de société. Bénie soit Sixtine, programmé ce mercredi 5 février 2025, à 21h05 sur France 2, raconte le parcours d'une jeune femme prise au piège après son mariage avec un catholique intégriste. Une plongée glaçante au cœur d'un mouvement sectaire, librement adaptée du roman coup de poing de Maylis Adhémar, paru en août 2020 aux éditions Julliar.

Cette fiction choc de 90 minutes, réalisée par Sophie Reine, est un témoignage édifiant sur le long chemin vers l'émancipation d'une femme sous emprise. Au commencement, on trouve donc Sixtine, jeune femme pieuse et sage qui rencontre son futur époux lors d'une messe de mariage "à l'ancienne". Il est le gendre idéal, Saint-Cyrien, cheveux ras, engagé dans un mouvement religieux traditionaliste. C'est aussi un "excellent parti" qui séduit sa famille.

Que raconte Bénie soit Sixtine ?

Mais Sixtine va voir sa vie basculer après son mariage avec Pierre-Louis. Une fois mariée, elle abandonne ses études pour se consacrer à son foyer, "comme il se doit". Sauf que le conte de fées tourne au cauchemar, puis au combat pour que Sixtine parvienne à s'extraire de valeurs religieuses réactionnaires et d'un mode de vie sectaire. Isolée, sous l'emprise d'une belle-famille intégriste qui va jusqu'à vouloir lui "voler" son enfant à naître, la jeune femme étouffe et ne voit qu'une seule issue : fuir pour sauver sa peau. Son émancipation sera semée d'embûches mais lui permettra de se reconstruire et de s'épanouir, en rejetant ce modèle imposé pour embrasser la vie.

Portée par les interprétations intenses de Capucine Valmary et Adrien Dewitte dans les rôles principaux, Bénie soit Sixtine ne laissera personne indifférent. D'autant que le premier roman très remarqué de la journaliste Maylis Adhémar, dont s'inspire le téléfilm, s'est lui même basé sur une histoire vraie, celle de sa propre vie. Née en 1985 dans une famille catholique traditionaliste, l'auteure y fait le récit poignant de sa lente émancipation d'un milieu étouffant l'individu sous le poids des interdits, du contrôle et de la culpabilité.

Rare plongée dans la bourgeoisie catholique intégriste

Au delà d'une histoire individuelle bouleversante, le roman Bénie soit Sixtine et son adaptation sont aussi une plongée saisissante et rare dans une frange méconnue de la société : la bourgeoisie catholique intégriste, repliée sur elle-même et ses valeurs d'un autre temps. Un monde où la femme doit rester à sa place, soumise à son mari et dévouée à ses enfants. Où le refus de Vatican II côtoie la haine de "l'étranger" et de tout ce qui s'écarte de la norme traditionnelle.

En s'inspirant de son propre vécu, Maylis Adhémar porte ici un témoignage précieux sur les mécanismes d'emprise qui broient l'individu au sein de groupes radicaux, fussent-ils d'obédience catholique. Le processus d'émancipation, long et douloureux, est admirablement restitué, "sans manichéisme, tout en nuances" selon les premières critiques qui saluent l'interprétation de Capucine Valmary, vue précédemment dans Ovni(s).

Ainsi pour Télérama, "le téléfilm de Sophie Reine (scénario de Zoé Galeron et Dominique Garnier) touche surtout grâce à son portrait contrasté, délicatement incarné par Capucine Valmary". Le Parisien loue également "la lumineuse Capucine Valmary, 23 ans à peine", qui a d'ailleurs été récompensée du prix du jeune espoir féminin au Festival de la fiction TV de la Rochelle en 2024.