Danse avec les stars : des problèmes en pagaille pour les candidats, le bal des éclopés et des contrariés

C'est dur la vie de star. Tous les candidats ou presque sont arrivés à "Danse avec les stars" avec des problèmes.

Vous l'avez sans doute remarqué dans les médias ou les réseaux sociaux ces dernières semaines. Danse avec les stars est de retour en ce mois de février 2025, avec un battage médiatique qui a largement devancé le premier prime, programmé ce vendredi 7 février sur TF1. Volonté de dramatiser ou vraie tendance de cette saison de DALS ? On a remarqué une chose assez flagrante dans les commentaires et les interviews donnés ici et là pour faire la promo du programme : les candidats ont de gros voire de très gros problèmes. Il n'est pas facile d'être une star qui danse de nos jours.

Dans une interview au Parisien le 3 février dernier, Charlotte de Turckheim, une des vedettes de cette saison 2025 de Danse avec les stars, a expliqué qu'elle avait accepté l'invitation de TF1 comme un antidote à la vieillesse qui la frappe. "Si j'arrive à cinq soirées, ça sera déjà pas mal pour moi", a confié la comédienne de 69 ans au journal. "Là, vous me trouvez en forme, mais j'ai vite mal au dos quand même et j'ai eu une tendinite. L'année dernière, on a même failli me mettre une prothèse de la hanche. Je n'avais pas beaucoup d'arthrose. Mon médecin m'a conseillé de bouger et a trouvé que danser était une bonne idée."

Interrogée par Télé-Loisirs, Charlotte de Turckheim a aussi confié souffrir d'une cruralgie (forte douleur provoquée par la compression ou l'inflammation d'un nerf - NDLR), et avoir encore "un peu plus mal pour tout le reste du corps", jusque dans l'index ! Pour couronner le tout, elle dit avoir "eu une énorme bronchite avant Noël". "Je ne pense pas être très bien préparée, j'ai un problème de souffle, la bronchite m'a beaucoup essoufflée. Je n'arrive pas en super forme physique...", a-t-elle déploré.

Autres éclopés, mais dans un autre registre, Frank Leboeuf et Adil Rami ont tous les deux indiqué que leurs années de foot leur ont un peu bloqué les hanches. "Avec le foot, j'ai de mauvaises habitudes d'appuis, je suis aussi trop rude et trop raide. Sans parler de mes cartilages qui sont assez usés…", a listé Adil Rami dans Le Parisien quand son prédécesseur en équipe de France s'est lamenté : "On nous apprend à bloquer les hanches pendant toute notre carrière, pour que là on me dise de beaucoup les bouger !"

Plus sérieux, Frank Leboeuf a avoué souffrir lui aussi d'une maladie, mais pas n'importe laquelle. "Je souffre de bigorexie (une forme de dépendance à l'exercice physique - NDLR) donc je ne peux pas ne pas faire de sport. Je m'entraîne tous les jours, je fais au moins 45 minutes de cardio", a-t-il expliqué à Télé Loisirs.

Souffrances et états d'âme

Les peurs et les états d'âme font aussi partie du difficile parcours de Danse avec les stars. Pour preuve, cette interview poignante d'Adil Rami dans Le Parisien, qui craint de devoir fendre l'armure. "C'est dangereux pour moi. Je suis un hypersensible. J'ai très peur qu'on touche à cette corde-là, tout ce qui concerne ma famille et mes enfants…", assure le sémillant athlète, tout en assurant qu'il veillera à la bonne ambiance dans le groupe, comme il sait le faire. Un clin d'œil à l'affaire Inès Reg - Natasha St-Pier la saison dernière ? "J'ai connu les mêmes péripéties dans certains clubs où j'ai signé. Cela a même été plus grave parfois !", avoue-t-il.

Plus scolaire, Adil rami s'est aussi épanché sur un de ses plus gros handicaps auprès de sa danseuse dans une vidéo filmée par TF1 lors de leur première rencontre. "J'ai des problèmes de concentration [...] pas confiance en moi", a-t-il prévenu Ana Riera. Même crainte de l'échec et du ridicule chez Florent Manaudou. Dans un extrait diffusé sur TF1+ ce lundi 3 février, le nageur se confie lui aussi à sa partenaire Elsa Bois et semble pris de panique. "Je te vois et je me vois à côté, c'est ridicule", a notamment lâché le médaillé olympique. "Pour l'instant ça va mais j'aime pas être mauvais (...) Je sens que je suis raide, ça m'énerve."

Appréhension assez similaire chez Sophie Davant, toujours dans Télé Loisirs : "Je n'ai pas une immense confiance en moi, je ne me suis jamais vue comme quelqu'un d'extraordinaire. Physiquement, je ne m'adore pas, j'ai toujours des choses à me prouver, dans tous les domaines", indique l'animatrice qui redoute énormément une chose : qu'on l'habille en robe ou en jupe courte, elle qui "déteste" ses mollets !

Des séparations difficiles et des problèmes de couple

Et les lamentations ne s'arrêtent pas là. Vous êtes prévenus : les problèmes de couples risquent aussi de s'inviter dans cette saison de DALS 2025. Ainsi, toujours dans Le Parisien, Sophie Davant a confié que son compagnon William Leymergie "n'était pas forcément pour" qu'elle fasse Danse avec les stars. Son fils aîné, Gary, qui a produit cette émission pendant des années pour BBC France, craint quant à lui que l'émission décrédibilise la star.

En couple depuis plusieurs mois avec Lola Dumenil, avec qui il n'hésite pas à s'afficher sur les réseaux sociaux, Florent Manaudou a pour sa part évoqué ses craintes concernant l'éloignement durant la compétition. "D'autres aspects entrent en ligne de compte, comme l'éloignement physique car je n'habite pas à Paris. Je vais m'installer dans une ville où je n'ai jamais vécu, ça me fait un peu peur", a-t-il avoué.

Un problème de couple que n'aura peut être pas Adil Rami. Evoquant le passage remarqué de son ancienne compagne Pamela Anderson dans l'édition 2018 de Danse avec les stars, l'ancien footballeur a jugé préférable de ne pas aller chercher d'astuce pour le concours auprès de son ex, après leur rupture houleuse. "Si je lui demande conseil, je pense qu'elle me gifle !, s'est-il amusé dans le Parisien, lui qui s'est aussi séparé de la candidate de téléréalité Léna Guillou dans des circonstances tout aussi tendues en 2023.