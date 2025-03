Intervilles : une date dévoilée pour le grand retour du jeu, malaise sur la remplaçante des vachettes

Après 16 ans d'absence, "Intervilles" fait son grand retour cet été. Mais le jeu emblématique revient sans ses célèbres vachettes et avec une remplaçante qui ne fait pas l'unanimité.

Soixante-trois ans après sa création, en 1962, Intervilles s'apprête à revenir sur le petit écran pour le plus grand bonheur des nostalgiques. Ce jeu culte, qui oppose deux villes françaises à travers une série de défis physiques loufoques, a marqué plusieurs générations. Imaginé par Guy Lux et présenté à l'origine par Léon Zitrone et Simone Garnier, Intervilles a été interrompu en 1972 après 10 ans d'existence. Le jeu a fait un premier retour en 1985 sur FR3, avant de basculer sur TF1 de 1986 à 1991.

Par la suite, Intervilles a eu droit à plusieurs come-back, passant entre les mains de différents animateurs comme Nagui, Tex, Nelson Monfort, Philippe Candeloro ou encore Olivier Chiabodo et enfin Nathalie Simon. Mais depuis 2009, plus rien. L'émission semblait avoir tiré sa révérence, laissant orphelins ses fidèles téléspectateurs.

C'était sans compter sur France 2 qui a décidé de ressusciter ce monument de la télévision. La chaîne a officialisé la nouvelle en dévoilant cette semaine la date de diffusion tant attendue : Intervilles revient à partir du jeudi 3 juillet 2025. Et c'est Nagui, qui avait déjà orchestré le retour du programme en 2004, qui sera une nouvelle fois aux commandes.

Beaucoup (trop ?) d'animateurs pour Intervilles version 2025

Première nouveauté dans cet Intervilles version 2025 : l'animateur vedette sera entouré de nombreuses autres figures emblématiques du PAF comme Bruno Guillon, Camille Cerf, Valérie Bègue ou encore Magali Ripoll. On se demande comment les rôles seront répartis avec une telle brochette d'animateurs, mais le casting a de quoi offrir un lifting à plusieurs visages à ce grand classique du divertissement estival.

Un détail fait tout de même l'effet d'une douche froide pour certains fans inconditionnels : l'absence des fameuses vachettes. Ces intrépides bovins, qui pourchassaient sans relâche les candidats dans l'arène, étaient devenus indissociables d'Intervilles au fil des années. Nagui et France Télévisions, portés par les convictions en faveur du bien-être animal, ont préféré renoncer à cette tradition controversée.

Saluée par certains, l'annonce a suscité de vives réactions chez d'autres, criant au sacrilège. Deux villes historiques d'Intervilles, Dax et Mont-de-Marsan, ont même décidé de boycotter cette édition 2025. "Intervilles sans vachettes, ce n'est pas Intervilles", a martelé le maire montois Charles Dayot. "C'est une kermesse, un jeu télévisé quelconque, mais ça ne s'appelle pas Intervilles", a-t-il insisté, y voyant "un dénigrement des traditions" locales autour de la vache landaise.

La remplaçante des vachettes dans Intervilles dévoilée

Loin de faire taire la polémique, les équipes d'Intervilles ont présenté ces derniers jours sur les réseaux sociaux la remplaçante de l'iconique bovidé : "Topa", une mascotte en forme de vache géante (et toute mignonne) portée par une personne en chair et en os. Une façon de perpétuer la symbolique qui pourrait aussi amplifier le malaise au lieu de l'apaiser. Sur Instagram, les petites mises en scènes censées teaser l'arrivée de Topa et montrant Naguy, Valérie Bègue, Camille Cerf ou Yoann Riou, en pleine découverte de la mystérieuse mascotte frôlent le ridicule pour beaucoup.

"Ridicule en plus, au vu du teaser sans le mythique shanana en générique, y'a rien qui va", écrit un commentateur. "Pour moi ça sera plus une parodie d'Interville", réagit un autre quand un troisième prévoit "une belle daube que personne ne va regarder". Qu'on ne se trompe pas : de nombreux autres commentaires ont tout de même salué la démarche de laisser les vachettes tranquilles et ont exprimé, à l'inverse, leur impatience.

En attendant, France 2 poursuit les préparatifs de ce come-back très attendu, qui avait déjà failli voir le jour en 2020 avant d'être repoussé pour cause de crise sanitaire. Avec ou sans cornes, le monument télévisuel compte bien renouer avec son lustre d'antan.