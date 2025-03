Danse avec les stars a fait un choix "étrange" concernant Florent Manaudou et Elsa Bois, pas de répit pour la rumeur

Danse avec les stars 2025 est encore et toujours marqué par le duo Florent Manaudou - Elsa Bois. Et chaque détail est sujet à interprétation.

Florent Manaudou et Elsa Bois continuent de passionner les amateurs de danse, mais pas seulement. Le couple candidat à Danse avec les stars est l'un des plus emblématiques de la saison 2025 et peut être le favori. Mais il est aussi ciblé par des rumeurs incessantes, depuis qu'Elsa Bois a rompu avec l'influenceur Michou. Florent Manaudou avait démenti toute idylle avec sa danseuse dans l'émission 50' Inside dès le mois de février, assurant que "ce n'est pas du tout le cas".

"C'est sûr que c'est une émission un peu spéciale parce qu'on doit danser très proche. On passe beaucoup de temps ensemble. C'est un moment qui est très cool à passer, mais c'est sûr que pour l'entourage, ça peut être un peu différent", avait-il indiqué, un peu maladroitement. Elsa Bois a aussi eu l'occasion de démentir plus récemment le scoop de Voici, qui a affirmé que les deux candidats étaient bien "en couple". Pourtant, il semble que la presse people n'ait pas l'intention de lâcher le morceau.

Dans les coulisses de DALS, des détails remarqués et interprétés

La semaine dernière, Closer a souligné un "étrange choix" de la production de DALS, "qui risque bien de relancer ces fameuses rumeurs". Le magazine obsédé par les secrets des célébrités a remarqué que chaque duo avait réalisé une interview sur les réseaux sociaux en amont du prime de Danse avec les stars (celui du 21 mars). Tous sauf un : Elsa Bois et Florent Manaudou avaient échappé à l'exercice de promotion. Le résultat de la gêne ou la volonté de ne pas les montrer ensemble ?

Pour ce prime spécial de Danse avec les stars, où des "invités mystères" sont venus surprendre les candidats en pleine prestation, les fans s'attendaient à voir apparaitre Laure Manaudou avec qui Florent Manaudou est très proche, ou même la petite amie du nageur, Lola Duménil, pour mettre les points sur les "i". Il n'en sera rien. C'est la mère d'Elsa Bois, Laurie, qui fera son apparition au beau milieu du tube de Daniel Balavoine "S.O.S d'un terrien en détresse". Une détresse pour les fans et un nouveau détail devenu motif de rumeurs.

"Deux femmes à guider", Florent Manaudou change de partenaire

D'autres vidéos des coulisses et des répétitions de DALS avec Florent Manaudou et Elsa Bois sont depuis apparues sur Instagram & co, mais peu montrant des contacts rapprochés ou des moments de confidence, comme ce fut le cas au début de la saison. Un seul extrait a été diffusé sur Instagram avant le prime de ce vendredi 28 mars, où l'on voit Elsa Bois annoncer à Florent Manaudou la danse qu'il devra interpréter : un tango argentin.

"Je sais que c'est une danse que tu voulais faire depuis longtemps", indique la professionnelle. Mais le thème du prime de ce vendredi étant "la battle des juges" (avec l'intervention des jurés dans les danses), la vidéo des répétitions a surtout montré les échanges de Manaudou avec Fauve Hautot. C'est elle qui viendra danser avec le Elsa Bois et le champion olympique et qui est donc venue le conseiller sur la posture à tenir sur scène.

"C'est toi qui dois me diriger tout le temps. C'est toi qui deviens le leader. Ce n'est même plus une question de technique, c'est une histoire d'écoute", a-t-elle exigé. "Dans le tango argentin, il y a besoin que ce soit toi qui guides", a tout de même ajouté Elsa Bois. "C'est pour ça je pense aussi qu'on t'a mis ce challenge-là d'avoir deux femmes à guider, tu vas devoir t'adapter", a-t-elle ajouté. En arrière plan.