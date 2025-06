Le dernier cercle : en quoi consiste le nouveau jeu XXL très spectaculaire d'Arthur ?

"Le dernier cercle" d'Arthur défie notre matière grise sur TF1.

Arthur, animateur-producteur phare de la télévision française, est aussi un recycleur avisé et un savant fou du petit écran. La star lance ce samedi à 21h10 sur TF1 Le dernier cercle, un tout nouveau jeu qui promet de challenger nos méninges. 50 candidats anonymes venus des quatre coins de la France vont venir s'affronter sur la Une, avec un concept qui fait appel au cerveau, mais pas à la culture générale (coucou les 12 coups).

50 candidats, vous avez bien lu. Le concept du Dernier cercle est ambitieux : dans un décor à 360 degrés, les candidats sont disposés en cercle autour d'Arthur. Six cercles concentriques correspondent chacun à un niveau de difficulté croissant. Dans chaque cercle, les participants doivent répondre à des questions dans six catégories faisant appel à différentes compétences du cerveau : le visuel, le langage, le raisonnement, la mémoire, le calcul et l'orientation dans l'espace.

Plus les candidats progressent vers le centre, plus les questions se corsent et plus la sélection devient impitoyable. A chaque cercle, seuls les meilleurs parviendront à passer au niveau suivant. L'ultime cercle n'accueillera qu'un seul finaliste qui tentera de décrocher la cagnotte de 50 000 euros.

Le dernier cercle, une création originale

D'après les informations communiquées par Arthur et TF1, Le dernier cercle est une création française originale, développée et produite par Satisfaction, la société de production de l'animateur. Le concept semble donc inédit et n'a pas été adapté d'un format étranger préexistant, contrairement à d'autres jeux récents d'Arthur comme The Wheel.

Arthur s'est confié plus en détail sur son nouveau bébé télévisuel lors d'une conférence de presse virtuelle organisée jeudi dernier, dans laquelle il a notamment insisté sur sa volonté de revenir à des candidats anonymes. "Ces dernières années, entre Le grand concours, Qui veut gagner des millions ?, 10 sur 10, combien tu te mets, j'ai animé beaucoup de jeux avec des célébrités, et souvent les mêmes, car en France, on n'a pas une pléthore de célébrités qui acceptent de venir en télé", a développé le présentateur de 59 ans. Le recours à des "M. et Mme Tout-le-monde" est une première sur TF1 en prime-time depuis À prendre ou à laisser, qu'Arthur avait arrêté d'animer en 2010.

L'animateur-producteur mise donc gros sur ce nouveau format XXL, au dispositif visuel spectaculaire. Il espère réitérer le succès de certains de ses précédents jeux évènementiels. Mais Arthur reste prudent et attend de voir la réaction des téléspectateurs. Selon lui, TF1 donnera très vite son verdict : "soit le programme cartonne et devient récurrent, soit il restera une belle tentative".

En attendant, deux numéros ont déjà été enregistrés et Le dernier cercle bénéficie d'une exposition maximale pour son lancement. Avec une promesse : "C'est un jeu familial où les enfants vont battre leurs parents à plate couture", prédit aussi Arthur. "Le but n'est pas de tester la culture générale, mais de déterminer qui a le cerveau le plus complet."