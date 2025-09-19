Mask Singer : nos plus plates excuses à TF1, on a déjà trouvé toutes les stars et on arrête l'enquête

"Mask Singer" 2025, lancé il y a une semaine à peine, n'a déjà presque plus de secrets pour nous. On a déjà démasqué plusieurs stars sans trop d'hésitation et franchement, on a envie d'arrêter là.

Mask Singer, c'est désormais une saison avant les vacances d'été et une autre juste après ! Les fans ont une double dose de leur programme favori en à peine six mois en 2025. Les autres vont continuer à regarder autre chose, et on les rejoindra peut être bientôt ! Alors que le deuxième épisode de la saison 8 de Mask Singer 2025 a été programmé ce vendredi sur TF1, nos fins limiers ont déjà pu décortiquer tous les indices et on n'est pas très loin d'avoir démasqué toutes les stars de cette seconde édition de l'année.

Désolé Camille, mais tous ces costumes colorés sont cousus de fil blanc ! Avec l'élimination de Vincent Moscato dans le rôle du Plancton et de Natacha Amal en Lynx la semaine passée, cette première de Mask Singer confirme que les plus grands secrets de l'émission sont vite percés à jour. On ne parle évidemment pas du "DJ" Tibo Inshape, dévoilé aux téléspectateurs avant même le début pour jouer les complices et... cité par le jury d'enquêteurs dès son premier passage. Une bonne idée sur le papier qu'on a trouvé assez poussive.

La liste des stars derrière les costumes de Mask Singer

Les autres personnages de Mask Singer sont à l'avenant. De l'Agneau au Scarabée en passant par le Gladiateur ou le Lapin, on a déjà notre petit avis sur les stars masquées. Attention spoiler : sans être trop présomptueux (on peut encore se tromper), les identités de plusieurs stars masquées sont dévoilées ci-dessous.

L'Agneau

Après moult spéculations devant Mask Singer, il semblerait que ce soit la chanteuse et humoriste Laurie Pester qui se cache derrière le doux agneau. Les indices étaient nombreux : le personnage est une femme, elle est à l'aise "devant et derrière la caméra", sa carrière a commencé comme un "conte de fées" avant de virer à la comédie. Certes on nous dit que l'Agneau est incollable sur Jean-Paul Belmondo qui a joué dans "Le Magnifique", ce qui ne nous dit rien à part éventuellement un gala caritatif commun avec Lorie en 2014, on est assez surs de nous. Sa voix lors de son interprétation de "Ma Révolution" de Jenifer ne laisse plus de place au doute...

Le Gladiateur

Malgré une prestation impressionnante sur "La Corrida" de Francis Cabrel, le Gladiateur a vite été percé à jour. Derrière l'imposant costume se cache selon toute vraisemblance le handballeur Nikola Karabatic. Les indices sont éloquents : c'est un grand sportif, qui aime le travail d'équipe, se mouille pour les causes qui lui tiennent à coeur et porte le numéro 13. Marqué par le "bleu-blanc-rouge", il a aussi indiqué qu'il n'est pas un nageur professionnel (pas de Florent Manaudou donc). Franchement, on a trouvé ça presque trop facile ! Tout désigne la star des terrains, qui vient de prendre sa retraite.

Le Castor

Surprise sur l'identité du facétieux Castor de Mask Singer 2025 ! Alors que les enquêteurs misaient sur un footballeur, on a la certitude à Linternaute.com qu'il s'agit en réalité de l'humoriste Patrick Bosso. Les indices révèlent un parcours atypique : pas diplômé mais repéré par des mentors de renom un peu sulfureux, "des gens acclamés mais décriés" (Éric Cantona ?), fan de l'OM au point d'avoir été formé au club et d'y avoir joué en défense dans sa jeunesse. Comment peut-on encore douter ?

Le Scarabée

Avec son interprétation éclatante de "La Symphonie des éclairs" de Zaho de Sagazan, le Scarabée n'a pas fait long feu avant d'être démasqué lui non plus. Tous les indices mènent à l'actrice et chanteuse Elisa Tovati : le soleil est son emblème depuis le film éponyme de Roger Hanin, 1993 marque ses débuts à la télé à 17 ans, et la référence à son nom modifié avec un V (elle s'appelle en réalité Élisa Touati) vient d'une anecdote sur son premier film espagnol. Il suffit de se souvenir qu'elle a des affinités avec TF1 et le doute n'est plus permis.

Le Lapin

Mask Singer a beau faire des efforts de paillettes et de subterfuges, le Lapin ne nous a pas trop créé de problème lui non plus, malgré une prestation, il faut le dire, déjantée. Les références à Coluche ("J'ai décidé de raconter ma vie, celle de l'histoire d'un mec") et à une reconversion radicale pour vivre sa passion, lui qui a tout quitté, désignent clairement Ycare, ancien étudiant brillant devenu artiste engagé et qui a rejoint les Enfoirés l'année dernière. Avec ses tatouages en évidence et son art du show, Ycare est le parfait lapin fou de cette saison.

La Taupe

La Taupe de Mask Singer 2025 est aussi une célébrité qui a rapidement été démasquée par les enquêteurs et les téléspectateurs les plus fins. De nombreux indices ont permis d'identifier la chanteuse Priscilla Betti derrière ce malicieux costume: le chiffre "25" (elle célèbre ses 25 ans de carrière, elle qui a débuté en 2000), la référence à la chanteuse "Alizée", le fait qu'elle soit "en avance", connue pour la musique et ses chorégraphies. La référence à l'année 2003 rappelle le tube "Regarde-moi" qu'elle a sorti à l'âge de 12 ans, la lançant dans une carrière précoce. Les indices sur sa pratique de la danse et ses talents de chorégraphe ne font que confirmer cette piste. Avec sa voix reconnaissable lors de sa prestation, le doute n'est plus permis.

Le Doudou

Derrière l'adorable Doudou se cache pour une fois un profil plus complexe à identifier. Les références au foot et à une direction d'équipe, les indices "plus professeur que directeur", "la cuisse", "90 minutes", "la tête pour marquer" et même une photo d'Antoine Griezmann, nous dirigeaient vers un footballeur, mais on a appris qu'il ne travaille pas dans l'univers du sport. En tout cas pas directement. La piste Gérard Holtz revient donc avec insistance. Mais les noms de Jean-Marc Dumontet et même de Lagaf ont aussi été avancés. Allez, on avoue cette fois qu'il y a encore une petite place pour le suspense. Affaire à suivre pour le doudou !