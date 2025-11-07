Pékin Express 2025 : pourquoi Marianne n'a pas dit qu'elle parlait russe ? La production embarrassée

Pékin Express, le jeu d'aventure phare de M6, revient ce vendredi soir avec une 21e saison inédite tournée pour la première fois dans le froid glacial du Kazakhstan.

Pékin Express avait habitué ses candidats des aventures dans des conditions parfois précaires. Cette fois, l'émission présentée par Stéphane Rotenberg depuis 2006 promet des conditions plus extrêmes encore, avec des températures négatives de -10°C et pouvant aller jusqu'à -28°C, avec des tempêtes de neige en prime. Pour la première fois, le jeu part dans le grand froid en prenant la destination du Kazakhstan, ou cette nouvelle saison a été tournée en mars dernier.

Cette saison 2025 de Pékin Express va donc changer radicalement de couleur, du vert des forets tropicales ou du rouge des sables d'Asie et d'Afrique au blanc immaculé de la steppe en hiver. Pour permettre le tournage dans cet environnement très hostile, la production a dû s'adapter avec des équipements spécifiques pour les candidats et les équipes techniques.

Pékin Express a dû aider les candidats à se préparer

Pour la première fois, la production de Pékin Express a aidé les candidats à faire leur paquetage avec des vêtements chauds, des chaussures à crampons, des sous-vêtements techniques qui ont été fournis aux binômes pour affronter le froid. Des yourtes chauffantes ont parfois été mises à disposition entre les épreuves. Même les batteries des caméras ont dû être équipées de housses chauffantes et des sèche-cheveux utilisés pour enlever la condensation sur le matériel.

Stéphane Rotenberg et M6 ont emmené les candidats de Pékin Express au Kazakhstan. © Patrick ROBERT/M6

Mais ce Pékin Express version freezer aura bien d'autres difficultés. Au-delà des températures glaciales, les candidats devront composer avec la barrière de la langue au Kazakhstan, où seulement 18% de la population parle anglais (ne parlons pas du français). Une plus large partie maîtrise le russe en plus du kazakh, ce qui n'enlèvera rien au casse-tête linguistique qui va s'imposer aux aventuriers. Ce petit détail a malgré tout créé une petite polémique avant même le lancement de cette saison.

Une candidate de Pékin Express 2025 avantagée : la production s'explique

Lors du premier jour de tournage, la production a en effet eu la surprise de découvrir que Marianne, candidate de 28 ans faisant équipe avec Lyçaona, bénéficiait d'un avantage inattendu : la jeune femme parle un peu russe grâce à ses origines paternelles. "On ne le savait pas. On a découvert ça le premier jour dans sa première voiture", révèle Thierry Guillaume, producteur historique de l'émission.

Marianne (à droite) et Lyçaona (à gauche) ont-elles été avantagées pour Pékin Express 2025 ? © Patrick ROBERT/M6

Marianne n'avait en effet pas précisé cette compétence linguistique lors des castings, lors desquels - il est bon de le rappeler - les candidats n'ont aucune idée de le destination prévue. "Aux castings, on demande aux candidats les langues qu'ils parlent. Elle n'avait pas indiqué le russe, parce qu'elle en a juste quelques notions", explique encore le producteur dans des propos rapportés par Télé Loisirs. Un petit plus qui pourrait toutefois faire la différence, comme le souligne Stéphane Rotenberg : "Elle baragouine, mais ça peut servir à créer un petit truc".

En plus de toutes ces difficultés, l'animateur s'attend à des "audiences pas faciles" le vendredi soir face aux locomotives Star Academy sur TF1 et Astrid et Raphaëlle sur France 2. Il reste toutefois confiant, Pékin Express étant devenu "le 2e programme le plus rattrapé de France" en replay. Plus de la moitié de l'audience se fait désormais dans les 28 jours suivant la diffusion en prime.