Eurovision junior : qui est Lou Deleuze, la candidate de la France, âgée de 11 ans et déjà vue à la télévision ?

Lou Deleuze représentera la France au concours de l'Eurovision junior, ce samedi 13 décembre. Elle n'est pas inconnue du public puisqu'elle a déjà participé à La France a un incroyable talent en 2024.

Une voix puissante qu'on ne s'attend pas à entendre quand on voit cette fillette de 11 ans. Lou Deleuze représentera la France à l'Eurovision junior 2025, ce samedi 13 décembre, à Tbilissi (Géorgie). Elle va tenter de faire gagner la France, alors que la délégation tricolore a plus de succès à l'édition junior du concours qu'à sa version originale. Lou Deleuze interprétera Ce monde, écrite par Linh, une chanson qui parle de l'avenir de la planète.

Ce n'est pas la première fois que la fillette tente un concours télévisé. En 2024, elle avait participé au télécrochet La France a un incroyable talent, sur M6, et avait obtenu quatre "oui" de la part des jurés pour son interprétation de Rêver de Mylène Farmer. Elle avait ensuite tenté sa chance pour participer à l'Eurovision junior 2024, mais c'est finalement Titouan Hervo, 13 ans, qui avait pu représenter la France au concours. Mais sa personnalité avait séduit les équipes de la délégation française, qui l'a finalement choisie cette année.

Une "personnalité géniale"

Lou Deleuze a fait grande impression auprès d'Alexandra Redde-Amiel. La directrice des jeux et divertissements de France Télévisions, qui est aussi la cheffe de la délégation française, a fait part de son ressenti auprès de nos confrères de 20 Minutes : "On a trouvé sa personnalité géniale. Elle est à la fois très timide, sensible mais elle a son caractère, elle est assez étonnante. C'était un vrai coup de cœur mais on a décidé de la laisser mûrir encore une année."

La jeune fille de onze ans est animée par deux passions : la musique et le cinéma. En ce qui concerne la première, elle est fan des chanteuses Lady Gaga et Billie Eilish, et elle n'a plus besoin de faire ses preuves concernant ses performances vocales. Pour le cinéma, ce sont les films d'horreur qu'elle affectionne. Elle a d'ailleurs elle-même joué dans Les Dents du bonheur de Joséphine Darcy Hopkins. Son rôle dans ce court métrage d'épouvante en 2023 lui a valu le Prix d'interprétation féminine Unifrance à Cannes. Elle a également joué dans Le Parfum vert de Nicolas Pariser, la série Léo Matteï, brigade des mineurs sur TF1, ainsi que Le Rendez-vous de l'été de Valentine Cadic.