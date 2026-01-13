L'Anneau : le jeu de France 2 déprogrammé en urgence après une catastrophe en haute montagne

France 2 sacrifie un de ses jeux emblématiques de 2026, dès les premières diffusions, à la suite d'un véritable drame.

Lancer un nouveau jeu à la télévision est toujours un pari audacieux pour les chaînes, surtout durant les fêtes de fin d'année. Cette saison hivernale 2025-2026 restera dans les annales comme particulièrement cruelle voire mortelle pour les nouveaux divertissements. Et TF1 et M6 ne diront pas le contraire.

La première chaîne a ouvert le bal des déceptions avec Bataille navale, une nouvelle idée d'Arthur coulée dès la première sortie en mer. Le concept semblait pourtant prometteur sur le papier : jeu connu de tous, adaptation millimétrée pour la TV, mise en scène spectaculaire... Las, le programme n'a séduit que 1,37 million de téléspectateurs lors de son lancement. Un score insuffisant pour la direction de TF1, qui a rapidement compris que la mayonnaise ne prendrait pas.

M6 n'a pas connu meilleure fortune avec Pandore, nouveau jeu d'aventures préparé depuis des mois. La chaîne avait pourtant mis tous les atouts de son côté : un format international déjà testé aux Pays-Bas et en Hongrie, une production assurée par les créateurs des Traîtres – l'un des derniers succès de la Six – et surtout le recrutement très médiatisé d'Olivier Minne, débauché de France Télévisions. Après 1,8 million de curieux lors du lancement du 22 décembre, l'enthousiasme fut de courte durée. Dès la deuxième semaine, l'émission perdait la moitié de son audience, un effondrement brutal qui a sonné le glas des ambitions de M6.

Pourquoi L’Anneau a été déprogrammé dès ce mardi 13 janvier ?

Dans ce contexte déjà morose, France 2 espérait tirer son épingle du jeu avec L'Anneau, concept de survie en haute montagne présenté par Laurent Luyat. Le journaliste sportif, habitué des terrasses de Roland-Garros et des arrivées d'étapes du Tour de France, endossait pour l'occasion un nouveau costume d'animateur de divertissement. Le principe paraissait, une fois encore, séduisant : treize candidats lâchés dans des conditions extrêmes en haut altitude du côté d’Isola 2000, confrontés à des températures pouvant descendre jusqu'à -19°C, devant survivre et s'affronter dans diverses épreuves physiques et mentales. Une sorte de "Koh-Lanta des neiges" susceptible de captiver le public en quête de sensations fortes et d'émotions vraies.

Hélas, dès la première diffusion le 30 décembre, les signaux d'alarme se sont allumés. Le démarrage timide s'est rapidement transformé en déroute : 1,09 million pour le premier épisode de la soirée (6,1% de part d'audience), 803 000 pour le deuxième, et seulement 719 000 irréductibles pour le troisième. La deuxième soirée de diffusion, le 6 janvier, a confirmé la tendance négative avec une audience en chute libre : 868 000 téléspectateurs pour le premier épisode (4,7% du public), et à peine 454 000 âmes en fin de soirée. Une vraie catastrophe en haute montagne.

Quand verra-t-on la suite et fin de L’Anneau ?

Face à ce naufrage, France 2 a tranché dans le vif. Dans un communiqué laconique diffusé le 8 janvier en début de soirée, la chaîne publique a officialisé la déprogrammation immédiate de L'Anneau, remplacé ce mardi par un numéro du Grand Échiquier consacré à Claude François. La direction n'a pas cherché à masquer les raisons de cette décision brutale, évoquant sans détour une "décote de -19%" de la part d'audience sur la case horaire depuis l'arrivée du programme. Un chiffre qui fait ironiquement écho aux températures glaciales endurées par les candidats.

Le programme qui devait s'achever en apothéose ce mardi 13 janvier en prime time sera finalement relégué en deuxième partie de soirée, à partir de 23h10. Les téléspectateurs les plus motivés pourront découvrir l'identité du vainqueur aux alentours de 2h20 du matin. Pour les autres, les épisodes 5 et 6 sont disponibles depuis le samedi 10 janvier sur la plateforme france.tv, tandis que les épisodes 7 à 10 seront "déstockés" entre 23 heures et 2 heures du matin.