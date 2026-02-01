Star Academy 2026 : qui a été éliminé, qui rejoint la finale ? Une candidate a marqué des points

La Star Academy 2026 tient son affiche finale après la soirée de ce samedi. Et l'une des finalistes a conquis le public lors d'une demi-finale riche en émotions.

La Star Academy nous avait habitués à des soirées intenses, celle-ci restera sans doute dans les annales. Ce samedi, la deuxième demi-finale du télécrochet de TF1 a offert l'affiche de la finale, qui se tiendra ce samedi 7 février. Face à face sur le plateau du studio 217, deux candidats aux parcours remarquables, deux artistes en devenir qui ont su captiver les téléspectateurs semaine après semaine depuis le début de cette treizième saison.

La Star Academy 2026 avait d'ores et déjà révélé Victor, ancien boulanger de Montmartre, reconverti en artiste complet. Son parcours atypique et sa sensibilité artistique ont séduit dès les premières semaines au château. Elle a aussi sublimé Ambre, la benjamine de la promotion, dont la maturité vocale ne cesse d'impressionner au regard de son jeune âge. Deux univers distincts, deux approches de la scène différentes, mais une même passion dévorante pour la musique.

Le prime de la Star Academy ce samedi s'est ouvert sur une note énergique avec un duo explosif sur "Don't Stop Me Now" de Queen. Une entrée en matière qui donnait le ton d'une soirée où chaque performance comptait. Les deux candidats ont ensuite enchaîné les tableaux, alternant duos prestigieux et solos intimistes. Victor s'est associé à Mentissa pour interpréter "Le bruit du silence", une prestation tout en douceur et en retenue. Plus tard dans la soirée, il a partagé la scène avec Bilal Hassani, venu le rejoindre par surprise, pour une version vibrante de "Roi", le titre qui porta la France à l'Eurovision 2019. Entre les deux artistes, la connexion était palpable, révélant une affinité artistique profonde.

Qui est qualifié pour la finale de la Star Academy ?

Mais la Star Academy est parfois un véritable marathon scénique. Le moment fort de la soirée pour Victor fut sans conteste son interprétation de "Hier encore" de Charles Aznavour. Sur fond d'images du Sacré-Cœur et des toits parisiens, sa prestation tout en nuances a suspendu le temps, rappelant pourquoi il était arrivé si loin dans l'aventure. Accompagné du pianiste Sofiane Pamart sur "Fallin'" d'Alicia Keys, il a également démontré sa capacité à habiter chaque note avec une sensibilité rare.

L'autre demi-finaliste de la Star Academy 2026, Ambre, a pour sa part déployé ses capacités techniques sur "L'Aigle noir" de Barbara, un choix audacieux pour une artiste de son âge. Sa maîtrise vocale a tutoyé l'excellence, même si l'émotion restait parfois contenue. Elle a également partagé des moments intenses avec Bastiaan sur "One" de U2, puis avec Amel Bent sur "Ma philosophie", où l'énergie communicative des deux chanteuses a embrasé le plateau.

Le défi vocal sur "Si seulement je pouvais lui manquer" de Calogero a révélé une facette plus intime de la candidate de la Star Ac'. La chanson faisait écho à l'absence de son père, un sujet évoqué durant la semaine dans la quotidienne. L'émotion affleurait, donnant une profondeur nouvelle à son interprétation. Accompagnée de la violoniste Esther Abrami sur "Lose Control" de Teddy Swims, elle a démontré une montée en puissance parfaitement maîtrisée.

Pourquoi Ambre a marqué de sérieux points pour la finale de de la Star Academy ?

Mais c'est véritablement lors de son duo avec Christophe Maé que la jeune candidate a marqué les esprits. Sur "Casting", cette prière d'artiste en quête de reconnaissance, Ambre a déployé une intensité scénique remarquable. Face au chanteur confirmé, alternant harmonica et puissance vocale, elle a fait très forte impression. Sa capacité à mêler théâtre et chant avec brio a subjugué le public présent dans le studio et les téléspectateurs. Sur les réseaux sociaux, les réactions ne se sont pas fait attendre, son show étant jugée "hallucinant à seulement 18 ans".

Cette interprétation magistrale a sans doute été déterminante dans le vote du public. Car à 23h47, après près de trois heures d'émission, Nikos Aliagas a enfin levé le voile sur l'identité du second finaliste de la Sar Academy. Et c'est bien Ambre qui rejoindra Léa en finale la semaine prochaine. "Je suis au bord de l'AVC. Merci au public, je suis soulagée, je n'ai jamais eu aussi peur de faire un prime", a lâché la jeune femme, visiblement submergée par l'émotion. On l'aurait sans doute été tout autant...