The Last of Us série : sur quelle chaîne et à quelle date en France ?

THE LAST OF US SERIE. Alors que la série The Last of Us prépare son arrivée tonitruante aux Etats-Unis, en France c'est le calme plat. Et pour cause, la série n'est pas près d'arriver chez nous. On vous explique.

[Mis à jour le 3 janvier 2022 à 14h54] S'il y a bien une série que l'on retrouve dans tous les tops des productions les plus attendues de l'année, c'est celle-là. Adaptée du jeu vidéo éponyme de 2013, The Last of Us est la nouvelle série HBO qui compte prendre le monde d'assaut dès le 15 janvier 2023. Le monde, oui, mais pas la France car l'accord qui existait entre OCS et la maison de Game of Thrones, House of the Dragon et autres s'est terminé le 1er janvier 2023, laissant ainsi les précédentes séries HBO sans diffuseur français et ses prochaines productions sans point de chute dans l'Hexagone. Il se murmurait il y a quelque temps que Prime Video pourrait devenir la maison des séries HBO en France le temps que HBO Max, la plateforme de streaming officielle de la chaîne américaine, débarque en France. Contacté par Linternaute, le service presse de Prime Video France annonce que la plateforme ne diffusera pas The Last of Us. Warner Bros. France a d'ailleurs tweeté que la série arriverait "prochainement" chez nous, ce qui vient confirmer officiellement que la série ne sera pas prête en France en même temps que la diffusion américaine. Pour être clair, il n'y a donc pas à ce stade de date de diffusion française pour la série The Last of Us. De fait, alors que la terre entière va regarder le premier épisode de The Last of Us dès le 15 janvier sur HBO et HBO Max ou bien via des diffuseurs partenaires, les écrans français, eux, resteront bien noirs. A moins que les utilisateurs se tournent vers d'autres canaux moins recommandables...

Durant le week-end de la Comic Con de São Paulo, devenue un grand rendez-vous des studios cette année, que la chaîne cryptée américaine HBO a levé le voile sur une bande-annonce en bonne et due forme de l'adaptation sérielle du jeu vidéo The Last of Us. On y découvre Pedro Pascal dans le rôle de Joel, un homme ayant perdu sa fille durant l'apocalypse et qui doit désormais mener une jeune femme nommée Ellie (Bella Ramsey) à l'Est des Etats-Unis car elle est le seul espoir de trouver un remède au virus qui frappe la race humaine et les transforme en créatures affamées.

Pour rappel, HBO a confirmé que le premier épisode de sa série The Last of Us serait bien diffusée le 15 janvier 2023. Il ne reste donc que quelques jours à patienter avant de découvrir cette série adaptée d'un jeu vidéo devenu culte et produite, entre autre, par l'un de ses créateurs Neil Druckmann et Craig Mazin, qui s'était illustré sur HBO il y a quelques années avec la captivante série Tchernobyl. De quoi nous rassurer sur la future qualité de cette série d'ores et déjà parmi les plus attendues de l'année 2023. Pour l'occasion, HBO a même levé le voile sur une affiche pour sa série que nous vous proposons de découvrir ci-dessous.

Pour fêter le Last of Us Day (le 26 septembre) en grandes pompes, la chaîne américaine HBO avait dévoilé une bande-annonce de près de deux minutes pour sa série The Last of Us adaptée du jeu vidéo de Naughty Dog apprécié aussi bien par les joueurs que la critique. Dans ce trailer, on peut (re)découvrir l'ambiance pesante de ces Etats-Unis post-apocalyptiques où les humains luttent contre l'épidémie de cordiceps qui les transforment en infectés à l'affût du moindre son. Dans le jeu vidéo The Last of Us, Joel (Pedro Pascal) découvre qu'une jeune fille nommée Ellie (Bella Ramsey) pourrait être la clé pour non seulement survivre à l'épidémie mais aussi y mettre un terme. Ensemble, ils vont partir dans une quête extrêmement dangereuse à travers le pays. Le trailer de la série The Last of Us, que nous vous proposons de découvrir ci-dessous en VO, est marqué par plusieurs plans et séquences qui rappellent grandement le jeu vidéo, l'occasion de rappeler que la série souhaite s'inscrire dans les pas du jeu vidéo mais aussi que Neil Druckmann, directeur créatif et scénariste du jeu, co-crée la série avec Craig Mazin.

Neil Druckmann, co-président de Naughty Dog le studio créateur du jeu vidéo The Last of Us, a pris la parole le 9 juin, 2022 lors de la diffusion de la conférence Summer Game Fest pour donner quelques nouvelles des futures sorties autour de la licence et notamment la future série HBO. Il y annonçait que le tournage de la série, portée par Pedro Pascal et Bella Ramsey dans les rôles principaux de Joel et Ellie, s'achevait le 10 juin. De quoi confirmer que la sortie sortirait plutôt en début d'année prochaine.

Autre nouvelle de taille, nous avons appris durant cette prise de parole que Troy Baker et Ashley Johnson, qui prêtaient leur voix aux personnages de Joel et Ellie dans les deux épisodes vidéoludiques de The Last of Us, seraient également de la partie. Leurs rôles n'ont cependant pas été divulgués à ce stade mais Neil Druckmann, qui a réalisé un des épisodes de la série, promet qu'il ne s'agit pas de bêtes apparitions en clin d'œil mais de vrais rôles dans lesquels les deux acteurs ont été à la hauteur de leur renommée. Dernière information sortie de la Summer Game Fest, une image officielle dans laquelle on peut voir Pedro Pascal et Bella Ramsey. Découvrez-la ci-dessous.

Quel casting pour la série The Last of Us ?

L'adaptation de The Last of Us est un des futurs projets ambitieux de la chaîne HBO aux Etats-Unis. Le casting du duo Joel/Ellie, personnages principaux des jeux vidéo The Last of Us, est officiel et composé de Pedro Pascal d'un côté et de Bella Ramsey de l'aûtre. Connu notamment pour le rôle d'Oberyn Martell dans Game of Thrones et du Mandalorien dans la série Star Wars de Disney+ The Mandalorian, Pedro Pascal jouera le rôle de Joel dans la série The Last of Us. Il sera accompagné dans le rôle d'Ellie par Bella Ramsey surtout connue pour son interprétation de Lyanna Mormont dans la série Game of Thrones.

Que sont les jeux The Last of Us ?

The Last of Us est un diptyque de jeux vidéo développés par Naughty Dog en exclusivité pour les consoles Playstation de Sony. Vingt ans après l'explosion d'une pandémie, on y incarne Joel, un survivant aguerri marqué par de lourds traumatismes, qui se voit confier une mission d'importance : escorter une jeune femme, Ellie, en dehors d'une zone de quarantaine et traverser les Etats-Unis pour espérer trouver un remède. Ensemble, ils vont devoir compter l'un sur l'autre pour survivre dans un monde où humains et infectés représentent des dangers de tous les instants.

Quelle équipe technique derrière la série The Last of Us ?

La série The Last of Us doit être diffusée sur la chaîne câblée américaine HBO. Craig Mazin, créateur et scénariste de la série Tchernobyl, et Neil Druckmann, directeur créatif et co-scénariste des jeux The Last of Us, serviront en tant que producteurs exécutifs et scénaristes pour la série. Côté réalisation, HBO a embauché le cinéaste russe Kantemir Balagov pour tourner l'épisode pilote de la série. Son deuxième long métrage, Une Grande Fille, a été salué du Prix de la mise en scène dans la catégorie Un Certain Regard au Festival de Cannes 2019. Pour l'heure, la série The Last of Us n'a pas encore de date de diffusion sur HBO.