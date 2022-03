Ici tout commence du 23 mars 2022 : la fin du couple Deva/Souleymane ? (Spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 363 d'Ici tout commence ce mercredi, Deva est tiraillée entre son devoir envers Vikash et ses sentiments pour Souleymane. Résumé en avance et spoilers.

Dans Ici tout commence le 23 mars 2022, Kelly et Lionel annoncent à Stéphane que la demande de visa de Deva a été refusée. Ils espèrent le convaincre de dire la vérité sur sa tentative de suicide. Il refuse catégoriquement pour protéger ses filles. De son côté, Deva est prête à abandonner sa vie en France et sa relation avec Souleymane. Pour l'aider, Lionel organise une rencontre entre Deva et Stéphane Lanneau. Son fils le pousse finalement à révéler la vérité à la jeune femme : depuis le décès de son épouse, le père de Lionel a fait une dépression qu'il cachait à ses enfants. Il accepte de dire la vérité à la police et de défendre Deva devant le préfet. En attendant la décision sur son visa, Deva et Souleymane s'embrassent passionnément, mais ils sont interrompus par Vikash. Pour la jeune femme, c'est désormais clair : il faut qu'elle arrête de voir Souleymane.

Toujours dans l'épisode 363 d'Ici tout commence au programme tv ce mercredi, Lena confronte Tom sur sa relation passée avec Ambre. Le jeune homme la supplie de ne pas en parler à Florence, avant de se rendre à la Table des Rivières pour proposer à Claire ses services de commis. Sa présence interroge Florence après son refus de la semaine dernière. Rapidement, Solal et Tom ont une conversation sur sa présence. Solal a compris que Tom et Florence ont une relation et provoque la colère de son rival. En fin de journée, Salomé retrouve Tom dépité au foyer. Il lui annonce qu'il est en couple avec une mère de famille d'une quarantaine d'années et qu'il s'inquiète qu'il découvre la vérité sur sa relation avec Ambre. Salomé est furieuse de ses mensonges et lui tourne le dos.

Enfin, dans Ici tout commence ce mercredi 23 mars, Lola, la mère d'Axel, retrouve son fils chez les Teyssier après avoir été avertie par Constance. Cette dernière est désespérée par la dispute entre son fils et son mari, qui ne veut pas qu'Axel rentre chez eux. Philippe, le frère d'Emmanuel, en veut à son fils de ne pas vouloir reprendre l'entreprise familiale. Plus tard, Axel fait sensation en cours de sport auprès du reste des élèves. Les Teyssier décident d'accueillir Axel chez eux, le temps que la situation se calme, à condition qu'il travaille à la plonge du Double A.