Ici tout commence du 24 mars 2022 : Vikash blessé par Souleymane (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 364 d'Ici tout commence ce jeudi, Vikash et Souleymane en viennent aux mains. Résumé en avance et spoilers.

Dans Ici tout commence le 24 mars 2022, Vikash s'interroge sur la relation entre Deva et Souleymane. Sa fiancée dément formellement avoir des sentiments pour lui, avant de découvrir que le préfet a décidé de lui accorder son visa étudiant. Il n'y aura pas non plus de poursuite contre Souleymane. Cependant, le jeune homme évite Vikash, ce que ce dernier ne manque pas de remarquer. Il confronte directement Souleymane et lui ordonne de ne pas approcher sa fiancée. Les deux hommes en viennent au main, jusqu'à l'intervention de Greg. Lorsque Deva l'apprend, elle essaie de convaincre Vikash de ne pas rompre avec elle. Le jeune homme a besoin de réfléchir à leur relation, ce qui provoque la colère de Deva contre Souleymane. En parallèle, la soeur de Lionel refuse de pardonner à Deva et Souleymane, et l'état de Stéphane ne s'améliore pas. Pour se venger, Zoé décide de saccager le potager de Souleymane. Ce dernier est persuadé que Vikash a fait le coup.

Toujours dans l'épisode 364 d'Ici tout commence au programme tv ce jeudi, Célia regrette de ne pas pouvoir travailler sur le menu de Pâques sans Théo. Salomé s'excuse de prendre sa place, mais lorsque Célia estime que la situation est injuste pour Théo, Salomé ne manque pas de rappeler que le chef du Double A a fait plusieurs erreurs en cuisine. Célia n'apprécie pas du tout la réflexion et les deux femmes n'arrivent pas du tout à s'entendre. Claire rapporte leur altercation à Teyssier, qui s'en réjouit. En fin de journée, Théo demande à Célia d'arrêter de s'en prendre à Salomé, estimant que cette dernière n'est pas en tort.

Enfin, dans Ici tout commence ce jeudi 24 mars, c'est l'anniversaire de Tom. Ambre lui propose de le fêter, en toute amitié, mais le jeune homme refuse. En parallèle, Solal invite son ex à prendre un café. Il l'encourage à passer à La Table des Rivières, soit disant pour lui faire goûter sa cuisine. Il laisse échapper le véritable métier de Florence, ce qui interroge Ambre. Lorsque cette dernière arrive à La Table des Rivières, elle voit Tom et Florence se tenir la main discrètement. La jeune femme s'éloigne, déçue. Lorsqu'il lui avoue la vérité, Ambre est furieuse de découvrir qu'il lui a menti et s'est moqué d'elle.