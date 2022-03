Ici tout commence du 31 mars 2022 : Charlène a-t-elle drogué Célia ? (Spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 368 d'Ici tout commence ce jeudi, Célia est persuadée que Charlène la harcèle. Résumé en avance et spoilers.

Dans Ici tout commence le 31 mars 2022, Célia s'inquiète des menaces de son harceleur mais n'a pas de preuve pour le dénoncer à la police. De son côté, Charlène est persuadée que Célia ment sur son harcèlement car elle pense que la jeune femme cherche à détourner l'attention sur l'échec du menu de Pâques. Elle partage ses doutes à Eliott pendant qu'il prépare le gaspacho que le jeune homme souhaite apporter à Célia. Mais quelques heures plus tard, Célia a disparu. Eliott et Jasmine la retrouvent inconsciente dans les vestiaires, sans qu'elle ne se rappelle la raison de sa présence. Elle n'est donc pas en état pour présenter un menu de Pâques correct à Teyssier et Claire, qui leur laissent une dernière chance pour se rattraper. Dépitée, la jeune femme s'interroge sur la personne qui pourrait lui vouloir du mal. Eliott est persuadé que Célia a pris des somnifères à son insu et pense que Charlène peut être responsable, puisque la jeune femme voulait absolument réaliser le menu de Pâques.

Toujours dans l'épisode 368 d'Ici tout commence au programme tv ce jeudi, Vikash s'inquiète de la relation entre Souleymane et Deva. Au même moment, Souleymane déprime de sa rupture avec Deva et révèle la vérité sur le saccage du potager à Antoine et Rose. Souleymane essaie de se réconcilier avec Deva, lui demandant qu'ils restent amis, mais la jeune femme lui annonce qu'elle préfère ne pas trop le croiser pour laisser une chance à sa relation avec Vikash. Cependant, lorsque ce dernier propose à sa fiancée de passer du temps avec elle, Deva le rembarre et lui demande de la laisser respirer, sous le regard de Kelly.

Enfin, dans Ici tout commence ce jeudi 31 mars, Hortense est surexcitée à l'idée de suivre un cours de pâtisserie sur le thème de Pâques. Elle découvre avec horreur que Landiras n'a pas prévu de les faire travailler sur du chocolat, car il trouve cela "ringard" et redondant. Emmanuel Teyssier découvre l'initiative de son professeur de pâtisserie et lui reproche d'avoir changé le programme sans autorisation, d'autant plus que les créations des élèves seront vendues dans une boutique éphémère de l'Institut. Le directeur lui ordonne de suivre le programme, sinon il sera renvoyé. Zacharie se plie à la demande à contre-coeur, alors qu'Hortense est ravie.