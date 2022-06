Ici tout commence du 10 juin 2022 : Emmanuel découvre la vérité (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE EN AVANCE. Dans l'épisode 419 du vendredi 10 juin, Emmanuel Teyssier apprend la vérité sur le marché passé par Cardone et Zacharie. Résumé en avance et spoilers.

Dans Ici tout commence le 10 juin 2022, Emmanuel est plus motivé que jamais à retrouver sa femme Constance, qui l'a choisi la veille lors du concours de pâtisserie organisé par Cardone. Il lui explique que Charlène, Théo et lui ont travaillé dur pour la récupérer. Mais Constance le repousse à nouveau, consciente qu'elle doit réfléchir à la situation. Dans le même temps, Zacharie lui propose de quitter sa vie ici et de partir avec lui là où elle veut pour tout recommencer ensemble. Constance est séduite par l'idée mais ne sait pas encore ce qu'elle veut. Cardone, quant à elle, révèle à Emmanuel qu'elle avait bien une idée derrière la tête : l'humilier suffisamment pour qu'il quitte l'institut et la rejoigne à Londres. Pour cela, elle avait un marché avec Zacharie, information qu'Emmanuel est choqué d'apprendre. Théo lui annonce d'ailleurs que, d'après Louis, Cardone aurait payé sa propre pâtisserie à Landiras s'il avait réussi à le battre. Pour l'heure, Emmanuel ne compte pas utiliser cette info tout de suite mais est convaincu qu'il pourrait tout faire basculer en la révélant à Constance le moment venu.

Egalement dans l'épisode 419 d'Ici tout commence, Kelly dévoile à Tom et Ambre que sa mère lui a livré une information capitale sur l'examen qu'ils vont passer : il y aura du canard au menu ! Les trois étudiants décident alors de réviser à fond les recettes de canard. Kelly veut d'ailleurs travailler des recettes complexes pour impressionner les examinateurs, mais force est de constater qu'elle et ses camarades ont déjà des soucis sur les recettes plus basiques. Elle demande alors de l'aide à Lionel qui en parle lui-même à Greg. Mais Greg le rappelle à l'ordre : c'est un cas de triche avéré ! Et il pourrait une nouvelle fois être mis grandement en difficultés si la triche était éventée...

Enfin, dans le prochain épisode d'Ici tout commence sur TF1 le 10 juin 2022, Rose organise des entretiens avec les étudiants de troisième année pour les aider dans leur orientation post-diplôme. Anaïs lui explique qu'elle a la vision d'un endroit vegan où elle pourrait avoir un restaurant mais aussi une boutique sur place et en ligne. Séduite, Rose est pourtant consciente qu'un business pareil n'est pas évident à monter pour une jeune étudiante tout juste sortie de l'école. Elle en parle alors à Antoine qui lui dit qu'effectivement l'institut n'est pas dimensionné pour former ses étudiants au monde de l'entreprise. Mais Rose a une petite idée et compte organiser une réunion pédagogique pour en parler.