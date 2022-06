Ici tout commence du 15 juin 2022 : les élèves virés se vengent (Spoilers)

ICI TOUT COMMENCE EN AVANCE. Dans Ici tout commence ce jeudi, Ambre ne réagit pas alors que ses amis sont virés de l'institut. Ceux-ci se vengent. Résumé en avance et spoilers.

Dans Ici tout commence le 16 juin 2022, Emmanuel Teyssier ne décolère pas après que certains premières années sont arrivés en retard à leur épreuve hier. Il décide tout simplement de les virer de l'établissement, une décision qui n'obtient pas l'approbation de ses collègues du corps enseignant mais aucun d'entre eux ne veut lui en parler pour le moment. De fait, Tom et Deva ne peuvent pas participer à l'épreuve en salle. Ils enragent d'autant plus qu'Ambre n'a pas pris leur défense, surtout qu'elle n'était pas visée par la colère d'Emmanuel alors que c'est pourtant elle qui a organisé la soirée. Deva et Tom décident de remettre les pendules à l'heure et versent du vin sur sa chemise. Forcée de se changer avec la chemise de Lionel, Ambre obtient une très bonne note de la part d'Iniesta lors de son service mais Emmanuel décide de la diviser par deux en raison de son non-respect de l'uniforme. Elle obtient donc la note de 8/20, ce qi plombe grandement sa moyenne. Tom lui annonce qu'il est responsable de la tâche de vin sur sa chemise et lui explique qu'il aurait aimé qu'Ambre soutienne ses amis plutôt qu'elle ne pense qu'à sa moyenne.

Egalement dans le prochain épisode d'Ici tout commence diffusé ce jeudi sur TF1, Célia semble particulièrement marquée par le départ du chef Cyrus avec qui elle se sentait bien plus libre. Elle parle à Théo de son envie de rester chez elle plutôt que d'aller travailler au Double A. Le jeune homme décide de lui remonter le moral en faisant d'elle son second pendant le reste de la semaine, une nouvelle qui la réjouit. Pour autant, Charlène veille au grain et décide de rapporter la nouvelle à son père : Théo devrait faire tourner le poste de second auprès des troisièmes années en priorité ! Emmanuel Teyssier va donc voir son fils et lui impose de prendre Charlène comme second dès demain. De quoi mettre Théo dans l'embarras.

Enfin, dans l'épisode 423 d'Ici tout commence le jeudi 16 juin, Rose et Clotilde s'opposent sur la création d'un master au sein de l'Institut Auguste Armand. Clotilde ne voit pas d'un bon œil le fait que Rose tente de s'approprier l'héritage de son père tandis que Rose, elle, en a marre de s'écraser devant Clotilde. Pour autant, la compagne d'Antoine ne dépose pas les armes : elle veut convaincre Clotilde de créer ce master et même d'y participer avec elle. Au bout du compte, Clotilde est convaincue et accepte de créer le master en co-gestion avec Rose.