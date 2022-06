Ici tout commence du 17 juin 2022 : Célia sur le départ ? (Spoilers)

ICI TOUT COMMENCE EN AVANCE. Dans Ici tout commence ce vendredi, Célia envisage de quitter l'Institut pour acquérir de nouvelles expériences. Résumé en avance et spoilers.

Dans Ici tout commence le 17 juin 2022, Ambre se sent égoïste face au sort de ses camarades, se sentant responsable après qu'ils aient été virés. Kelly la réconforte avant l'examen de pâtisserie. Ambre reçoit des compliments sur sa recette, jusqu'à ce que Teyssier la provoque, persuadé qu'elle a saoulé ses camarades pour éradiquer la concurrence. La jeune femme se défend et accuse le directeur d'être un sociopathe. En réponse, Emmanuel la renvoie de l'Institut. Tom et Deva refuse de pardonner à Ambre pour autant. De son côté, l'équipe pédagogique s'oppose à la décision du directeur, qui reste campé sur ses positions. Finalement, Tom trouve une idée pour récupérer sa place à l'Institut : faire un montage vidéo des méthodes de Teyssier et la partager sur les réseaux sociaux. Charlène les entend, sans savoir précisément quel est leur plan, et est bien déterminée à avertir son père.

Egalement dans le prochain épisode d'Ici tout commence diffusé ce vendredi sur TF1, les parents d'Axel arrivent à l'Institut. Philippe est persuadé que son fils ne travaille pas. Ils découvrent leur fils en cuisine avec Salomé, en pleine session de coaching. Sa mère est persuadée que l'étudiante de troisième année est la petite-amie de son fils, alors que Jasmine assiste à la scène. Philippe découvre la recette ratée par son fils et ne manque pas de lui faire des commentaires à ce sujet, ce qui ne plait pas à Axel. Salomé lui conseille toutefois de faire davantage de compromis avec son père et d'entamer le dialogue. Lorsqu'Axel essaie, son père refuse de l'entendre, persuadé qu'il n'est pas réellement intéressé par la cuisine.

Enfin, dans l'épisode 424 d'Ici tout commence le vendredi 17 juin, Théo annonce à Célia qu'elle ne peut plus être sa second au Double A, expliquant que Charlène prend sa place. En cuisine, Célia n'apprécie pas de recevoir des directives de Charlène et ne suit pas ses ordres. Les deux jeunes femmes se disputent en plein service, forçant Théo à intervenir. Ce dernier blâme sa petite-amie pour son attitude, et Célia quitte les cuisines. Mais, le couple finit par se réconcilier, jusqu'à ce que Célia lui avoue qu'elle envisage de quitter l'Institut pour acquérir de nouvelles expériences. Elle lui propose de l'accompagner, mais Théo n'est pas convaincu par cette idée.