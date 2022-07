Ici tout commence du 27 juillet 2022 : Benoît Delobel menacé (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans Ici tout commence mercredi, la police conclue à un suicide dans la mort d'Alban, mais les menaces se poursuivent à l'hôtel Beaumont. Résumé en avance et spoilers.

Dans Ici tout commence le 27 juillet 2022, Greg est persuadé d'avoir tué Alban et veut se dénoncer à la police. Son père essaie de l'en empêcher, jusqu'à ce que la police arrive. L'autopsie a conclu que la mort d'Alban est due à un suicide. Si Greg est rassuré, Marius et Eliott continuent toujours de s'inquiéter pour Noémie, qui n'est toujours pas réapparue. Leur inquiétude est fondée, puisqu'un tag "les coupables paieront pour la mort d'Alban" est écrit sur le mur de l'hôtel. Mais malgré la peur des étudiants, les chefs refusent de faire quoi que ce soit face aux menaces et tentatives d'intimidation et ne prennent pas la situation au sérieux. Greg met cependant en garde son père : il est peut-être le prochain sur la liste.

Egalement, dans ITC au programme TV de TF1 mercredi, les parents de Solal arrivent à l'Institut. Ils attirent le regard des étudiants en raison de signes ostentatoires de richesse. Plus tard, ils invitent leur fils au Double A pour son anniversaire, et décident de payer sa tournée de champagne aux clients mais aussi au personnel, ce qui met son fils extrêmement mal à l'aise. Ils émettent toutefois des doutes sur la capacité de Solal d'intégrer l'Institut, et proposent de contacter les professeurs de l'Institut pour les convaincre de sa motivation. Le jeune homme les en empêche, furieux.

Enfin, Deva et Souleymane obtiennent le soutien de Théo pour le projet de permaculture dans Ici tout commence mercredi 27 juillet. Le chef du Double A menace Rose et Antoine d'écrire un tweet assassin sur le master s'ils ne trouvent pas de meilleure solution. Rose décide alors d'abandonner l'idée d'installer des conteneurs à la place du potager, et par à la recherche de logements à l'extérieur de l'Institut pour les étudiants du master.