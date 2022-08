Ici tout commence du 23 août 2022 : Laetitia repousse Tony (Spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 471 d'Ici tout commence, Laetitia apprend sa réputation au sein de l'institut et décide de repousser les avances de Tony. Résumé en avance et spoilers.

Dans Ici tout commence le 23 août 2022, Charlène demande des comptes à Louis, qu'elle a vu embrasser Jasmine sur une photo postée sur les réseaux sociaux. Il lui promet que Jasmine ne représente rien pour lui, mais Charlène ne veut rien entendre. Pour elle, leur couple est fini. Quant à Louis, il jure de tuer celui qui l'a pris en photo avec Jasmine. Il va d'ailleurs enquêter du côté de la serre auprès de Souleymane qui jure n'avoir vu personne cet après-midi là. Axel, lui aussi, a appris pour Jasmine et il essaie de comprendre. La pauvre jeune femme est en dessous de tout. Elle peut cependant compter sur le soutien d'Hortense qui s'inquiète beaucoup pour elle. Et pour cause, Hortense et Mehdi sont responsables de la fuite de la photo. Si tout s'arrange assez vite pour Jasmine et Axel, ce n'est pas le cas pour Charlène que l'on peut voir jeter sa bague de fiançailles par terre en pleurant.

Egalement dans l'épisode 471 d'ITC, au programme TV de TF1 mardi, Solal se met beaucoup de pression à l'approche du concours d'entrée à l'Institut Armand. Il travaille dur tous les jours pour s'assurer d'intégrer la promotion à la rentrée. Ambre, quant à elle, voudrait qu'il puisse se détendre. Mais Axel et Jasmine viennent lui apprendre qu'il y a trois fois plus d'inscrits au concours cette année que l'an dernier. Pessimiste, Solal commence déjà à perdre ses moyens : "j'ai trois fois plus de chances de me faire recaler !" Les amis décident de se serrer les coudes. Pendant ce temps, Cardone décide de travailler les plats qu'elle pourrait servir au repas de fiançailles de Louis. Salomé a quand même de sérieux doutes sur le fait que le couple se remette ensemble. Pourtant, Cardone insiste : selon elle, Charlène et Louis ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre.

Enfin, dans le prochain épisode d'Ici tout commence, Laetitia demande à Clothilde des nouvelles de Guillaume. Clothilde se montre peu amène à ce sujet, reprochant à Laetitia de multiplier les relations. Peu après, alors que Tony vient proposer à Laetitia de sortir avec lui dans l'après-midi ou la soirée, elle lui annonce qu'elle n'est pas disponible. Puis la mère de Kelly lui explique qu'elle ne pense pas à lui en tant qu'autre chose qu'un ami. C'est la douche froide pour Tony qui s'en retourne au coffee shop. Pour autant, Kelly ne comprend pas, Tony plaît très clairement à sa mère. Laetitia lui explique les reproches que Clothilde lui a faits et préfère calmer le jeu pour éviter qu'on pense à elle comme d'une nymphomane.