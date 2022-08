Ici tout commence dès le 29 août 2022 : place au concours (Spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans les épisodes d'Ici tout commence de la semaine du 29 août 2022, le concours d'entrée à l'Institut occupe tous les esprits. Résumés en avance et spoilers.

Dans Ici tout commence à partir du 29 août 2022, le concours d'entrée à l'Institut bat son plein. L'école fait face à un afflux particulièrement important de candidats cette année après le coup de projecteur des différents concours gagnés cette année. Il y a trois fois plus de candidats cette année que l'an passé ! De fait, les candidats ont moins de chances d'intégrer l'Institut que les années précédentes, ce qui est particulièrement stressant pour Solal et Axel. D'ailleurs, Axel va passer la première épreuve de justesse. Va-t-il intégrer l'Institut ou sera-t-il recalé ? En tout cas, une chose est sûre, Ethan Cardone risque de lui mettre des bâtons dans les roues sur ordre de sa mère.

Egalement dans les épisodes d'ITC au programme TV de TF1 la semaine prochaine, Hortense aura la surprise de voir débarquer une candidate très spéciale au concours d'entrée de l'Institut. En effet, il s'agit de nulle autre que sa petite sœur Victorine (qui se fait appeler Vic). Les deux jeunes femmes ne pourraient pas être plus opposées l'une de l'autre. Si Vic est terre à terre, Hortense est, elle lunaire et premier degré. Le seul point commun qu'elle partage, c'est la cuisine. Mais lorsque les deux sœurs vont devoir travailler ensemble à l'Institut, les choses ne vont pas forcément bien se passer car Hortense et Victorine ne s'entendent pas forcément très bien.

Enfin, dans les prochains épisodes d'Ici tout commence, les choses pourraient tourner au meilleur entre Tony et Laetitia. Après que la secrétaire de l'Institut a décidé de le repousser, elle semble désormais plus encline à accepter ses avances. Il faut dire que les propos de Clothilde sur sa supposée nymphomanie l'avait pas mal chamboulée. Reste désormais à savoir si Tony et Laetitia vont former un couple heureux ou non.