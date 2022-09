Ici tout commence du 2 septembre 2022 : Tom agressé (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 479 d'Ici tout commence, Tom, saoul, se fait violemment agressé. Résumé en avance et spoilers.

Dans Ici tout commence le 2 septembre 2022, la guerre des promos fait rage. Pour les 2e années, c'est certain, la nouvelle promotion a été pistonnée, ce qui lui a permis de récupérer le menu des 30 ans. Pour apaiser les tensions, Eliott décide d'organiser une fête. Durant la soirée aux marais, Tom, saoul, insulte les 1eres années, et plus particulièrement Solal, Ethan et Axel. Il est congédié par les élèves. Au moment de récupérer ses affaires, Tom découvre par hasard des pilules dans un manteau. Il n'a pas le temps de se poser de questions puisqu'il se fait violemment pousser et s'effondre par terre. Axel le retrouve en sang et appelle les secours. Ambre se demande si le neveu de Teyssier ne serait pas responsable de son état.

Egalement dans l'épisode 479 d'ITC, au programme TV de TF1 vendredi, les tensions sont encore vives entre Hortense et Vic. Cette dernière tente une dernière fois d'apaiser les choses, sans succès. Elle met alors en garde sa soeur : elle ne se laissera absolument pas faire. Entre temps, Hortense, conseillée par Medhi, décide de prendre sur elle et d'essayer de se rapprocher de Vic, sans succès. Cette dernière est bien décidée à ne pas l'écouter... voire pire : à se rapprocher de ses amis.

Enfin dans l'épisode d'Ici tout commence du vendredi 2 septembre, on découvre que David et Anaïs se connaissent. Mais cette dernière ne semble pas ravie de le voir. Lorsque Lisandro l'interroge, elle reste vague et sur la défensive, assurant qu'il n'était qu'un ami du lycée qui avait un souci avec l'autorité. De son côté, David assure à Billie et Samia qu'Anaïs était moins sage à l'époque où ils se fréquentaient. Quelques heures plus tard, les anciennes connaissances se retrouvent à l'abri des regards : Anaïs lui demande de garder ses distances avec elle, et de ne jamais reparler de ce qui a pu se produire par le passé.