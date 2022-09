Ici tout commence du 15 septembre 2022 : Ethan sauvé du renvoi ? (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans Ici tout commence jeudi 15 septembre 2022, Cardone prend tous les risques pour sauver Ethan du renvoi. Résumé en avance et spoilers.

Dans Ici tout commence le 15 septembre 2022, on retrouve Ethan en très mauvaise posture à l'Institut Auguste Armand. Le jeune homme, qui a confirmé s'être dopé, fait face à un entretien disciplinaire avec Antoine et Emmanuel. Tous deux ne peuvent pas faire abstraction du fait qu'il a triché durant le concours. Ils doivent prendre des sanctions. Pour autant, la cheffe Cardone fait irruption dans le bureau et annonce qu'elle a poussé son fils à se doper pour pouvoir tenir la pression et surtout pour être le meilleur. Déboussolés, Teyssier et Miriel ne savent pas quoi penser. Ils remettront leur décision à plus tard. En cours, cependant, Ethan fait face à des camarades qui ne veulent pas laisser sa triche passer. Solal veut qu'il sorte de la salle de classe. Un autre dessine le mot "tricheur" sur sa table... Dure ambiance pour Ethan qui précise qu'il l'a mérité. Un peu plus tard, il va remercier Samia de ne pas l'avoir enfoncé. Il lui propose de sortir avec lui mais la jeune femme le repousse : elle l'aimait bien mais vu ce qu'il a fait, il ne se passera finalement jamais rien entre eux.

En parallèle, dans l'épisode au programme TV ce jeudi sur TF1, la candidature de Louis Guinot comme nouveau professeur est à l'étude. Claire, sa mère, explique à Antoine qu'elle préférerait que son fils s'éloigne d'elle. Mais Antoine et Emmanuel considèrent qu'il est le meilleur candidat pour le poste. Ils décident donc de passer outre le différend personnel entre le fils et sa mère et embauchent donc Louis. Charlène est ravie ! Claire, un peu moins... Elle part du principe qu'à chaque fois que Louis revient à l'institut, des drames se produisent.

Enfin, les élèves de master font la connaissance de la cheffe multi-étoilée Cécile Meyer. Sur ces deux premiers jours de pré-rentrée, cette cheffe prestigieuse les accompagne sur ce début d'année. Anaïs et Salomé sont très impressionnées, tout comme Enzo et Livio. Charlène, quant à elle, estime que c'est une opportunité à ne pas rater : c'est l'occasion ou jamais de se faire bien voir des personnes importantes du milieu. De plus, Cécile Meyer a la réputation de pouvoir lancer, comme stopper les carrières de jeunes chefs. Il ne faudra pas se rater !