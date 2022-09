Ici tout commence du 16 septembre 2022 : les adieux de Guillaume (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 489 d'Ici tout commence diffusé le 16 septembre 2022, Guillaume quitte définitivement l'Institut. Résumé en avance et spoilers.

Dans Ici tout commence le 16 septembre 2022, l'équipe pédagogique décide de garder Ethan à l'Institut et de renvoyer la cheffe Cardonne. La décision du maintien d'Ethan dans l'école offusque les étudiants, Tom le premier. Cela permet toutefois à Axel et Solal de se réconcilier. De son côté, Samia balance ses quatre vérités à la mère d'Ethan, bien décidée à révolutionner le monde de la cuisine. Lors d'une conversation avec Ethan, la cheffe Cardonne comprend toutefois que son fils prenait des amphétamines depuis des années pour supporter la pression que sa mère lui mettait. La cheffe Cardonne lui avoue toutefois qu'elle a totalement confiance en ses capacités et qu'elle sait qu'il deviendra un grand chef.

En parallèle, Guillaume est de retour à l'Institut... pour démissionner, insultant Emmanuel au passage. Dans l'épisode 489 d'ITC, au programme TV ce vendredi sur TF1, Guillaume avoue toutefois à Antoine ne pas regretter sa décision et avoir besoin de nouveaux horizons. Plus tard, Kelly croise Guillaume, qui lui fait promettre de lui partager de ses nouvelles. Ils sont interrompus par la cheffe Armand, qui fait des adieux larmoyants à son ex-mari.

Enfin, dans Ici tout commence le vendredi 16 septembre, les élèves du Master vont devoir créer leur plat emblématique et un concept fort de restaurant en une semaine. Toutefois, un seul projet sera retenu pour devenir un véritable restaurant éphémère sur laquelle l'ensemble de la promotion travaillera. Les étudiants, et surtout Anaïs et Salomé, sont paniqués face au défi qu'on leur lance. Les deux étudiantes demandent à Rose d'annuler le module, qui refuse catégoriquement et leur rappelle que, désormais, elles sont des professionnelles.