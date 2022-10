Ici tout commence du 6 octobre 2022 : Kelly contacte son père (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans ITC jeudi 6 octobre 2022, Kelly contacte Thomas, son père. Résumé en avance et spoilers.

Dans Ici tout commence jeudi 6 octobre 2022, Anaïs se remet de ses émotions de la veille et s'explique auprès de Lisandro. Elle lui assure qu'elle ne souhaitait pas mourir, mais qu'elle ne trouvait plus de sens dans sa vie actuelle. Plus tard, David lui avoue ses sentiments, ce qui bouleverse la jeune femme. Salomé l'encourage ensuite de reprendre son poste de chef du restaurant du master. Les clients sont ravis et Teyssier tombe des nus en découvrant que la brigade est dirigée par Anaïs, qui lui demande une seconde chance après lui avoir avoué son passé. Rose décide de maintenir Anaïs, contre l'avis du directeur. La jeune femme confie ensuite à Salomé qu'elle n'est pas au clair avec ses sentiments pour Lisandro et David : elle prendra sa décision le lendemain.

En parallèle, dans ITC au programme TV de TF1 jeudi, Kelly est déçue du résultat de test de paternité et décide de contacter son père, Thomas Lacroix. Au cours de ses recherches, elle découvre qu'il est un boulanger très connu et que son labo est juste à côté de l'Institut. Kelly s'interroge du silence de sa mère, tandis que Lionel pense qu'elle avait certainement de bonnes raisons de lui cacher ce genre d'informations. Il l'encourage toutefois à aller le contacter. Thomas lui avoue qu'il a une disponibilité le lendemain pour la rencontrer. Lorsque Laetitia l'apprend, elle met en garde sa fille : il a voulu qu'elle avorte et n'a jamais voulu la rencontrer pendant ces 18 années.

Enfin, dans Ici tout commence le 6 octobre, Vic envisage d'intégrer Théo dans leur cercle, mais Samia refuse. Elle a cependant trouvé dans la salle secrète un livre de recettes d'anciens élèves et Billie, Vic et Samia se donnent rendez-vous en fin de journée. Théo propose à Vic de l'aider en cuisine pour le service du soir, mais Vic est obligée de refuser pour se rendre à la réunion du cercle, ce que le chef du Double A refuse catégoriquement. Au cours de leur réunion, Billie, Vic et Samia décident d'inscrire un de leur secret dans une urne afin de s'assurer qu'aucune d'entre elles ne révèlent l'existence du cercle à quiconque.