Ici tout commence du 18 octobre 2022 : le Cercle en danger ? (Spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans le prochain épisode d'Ici tout commence mardi 18 octobre, Ambre surprend les membres du Cercle et demande des explications. Résumé en avance et spoilers.

Dans Ici tout commence le 18 octobre 2022, Vic regrette d'avoir embrassé Théo, parce qu'elle ressent trop de choses pour lui. De son côté, Greg espère prendre, à terme, la place de Théo comme chef du Double A. Mais durant le service, Greg et Medhi remarquent qu'il manque de l'ormeau. Théo leur propose une solution et sauve le service. Hortense accuse ensuite sa sœur d'avoir volé les ormeaux, sans suspect. Théo réunit le cercle et leur révèle avoir volé les ormeaux du Double A. Vic est furieuse contre le fils Teyssier, qui se rattrape en apprenant aux membres du Cercle une nouvelle technique de cuisson. Mais Ambre les surprend à la sortie du bureau du directeur.

En parallèle, Louis exige des étudiants de deuxième année qu'ils assistent au service du restaurant éphémère dans l'épisode 511 d'ITC, au programme TV de TF1 mardi. Mais alors qu'il voulait se rapprocher de sa petite amie, Louis ne manque pas de critiquer le travail de Charlène devant ses élèves. Le couple se dispute une nouvelle fois, et Charlène l'accuse de l'avoir publiquement humiliée parce qu'elle n'a pas voulu avoir de relation sexuelle avec lui la veille. La jeune femme lui avoue qu'elle n'a plus envie de lui ces derniers temps, tandis que Louis lui reproche de faire passer son travail avant lui.

Enfin, Ethan est toujours fâché contre David, et Samia cherche à en connaître la raison. Dans Ici tout commence mardi 18 octobre, lorsque la jeune femme l'apprend, elle reproche à Ethan de se mêler de ce qui ne le concerne pas. Plus tard, alors que Samia se moque d'Ethan lorsqu'elle apprend qu'il a été élevé par sa gouvernante, jusqu'à ce qu'il lui avoue qu'il est le fils d'un donneur de sperme et qu'il ne connaît pas son père, et que sa mère était tout le temps absente. De son côté, la jeune fille confie que ses relations avec son père ne sont pas idéales, sans en révéler davantage.