Ici tout commence du 4 novembre 2022 : Claire gagnante face à Louis (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode d'Ici tout commence vendredi 4 novembre 2022, Claire bat Louis et remporte l'élaboration du menu des 30 ans de l'Institut. Résumé en avance et spoilers.

Dans Ici tout commence le 4 novembre 2022, Emmanuel s'inquiète du retour de Ferrigno et de son accord avec Antoine. Le directeur de l'Institut est persuadé que lui et les membres du Cercle l'ont empêché de créer sa marque malgré sa prestigieuse carrière. De son côté, alors qu'Antoine veut que Joachim lance les devis , il est interrompu par Emmanuel pour savoir quand les travaux vont pouvoir débuter. Malgré l'accord avec Ferrigno, le directeur de l'Institut accepte la construction des cuisines... à condition qu'elles soient opérationnelles pour les 30 ans de l'Institut, la semaine prochaine. Teyssier espère en profiter pour régler ses comptes avec Ferrigno... et a visiblement un plan en tête. Plus tard, Ferrigno laisse entendre à Antoine qu'il pourrait faire de lui le directeur de l'Institut, ce qui ne plaît pas au proviseur qui commence à se demander s'il n'a pas fait une erreur.

En parallèle, le duel Louis/Claire pour le menu des 30 ans de l'Institut fait rage. Dans Ici tout commence au programme TV de TF1 vendredi, Solal et Ethan continuent de se disputer, malgré les remontrances de Claire. A l'inverse, l'harmonie est parfaite dans la brigade de Louis. Ce dernier nargue ouvertement sa mère, qui décide alors de totalement changer sa recette à trente minutes de la fin du temps imparti. Ce pari est payant, puisque la cheffe Guinot obtient l'élaboration du menu des 30 ans. Cette annonce assomme totalement Louis, qui admet toutefois que la victoire de sa mère est méritée. Lorsque Charlène essaie de lui apporter son soutien, Louis se sent humilié et la rembarre, refusant sa "pitié". En fin de journée, Billie reçoit une photo d'un poème envoyé par MadMan... Sur laquelle elle découvre, en fond, un étui à couteaux aux logos de l'Institut.

Enfin, dans Ici tout commence vendredi 4 novembre, Thomas demande à voir Kelly, dans l'espoir d'apprendre à mieux la connaître. Lorsqu'il lui propose de l'argent pour l'aider, Kelly s'offusque et refuse catégoriquement. De son côté, Laetitia est inquiète qu'ils puissent se rapprocher, consciente que Thomas peut offrir à leur fille plus qu'elle. Elle trouve du réconfort auprès de Gaëtan. Mais lorsqu'elle découvre que sa fille a refusé l'argent de son père et se dit satisfaite de sa vie, Laetitia est émue aux larmes.